Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат компенсацию

Благовещенск, 16 ноября. Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже студентов получат выплаты из резервного фонда правительства Приамурья, на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения подобных инцидентов областное министерство образования и науки проводит мониторинг психологического климата в местных образовательных учреждениях. Муниципалитетам поручено создать собственные службы психологической поддержки.

На базе института развития образования Амурской области уже создана отдельная консультационная служба психолого-педагогической помощи. Предполагается, что она будет заниматься урегулированием конфликтов среди всех участников образовательного процесса.

Напомним, стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске произошла 14 ноября, ее открыл один из студентов. По данным Федерального агентства новостей, стрелком стал 19-летний Данил Засорин. Молодой человек вел огонь из ружья Иж-81, зарегистрированного на его имя, после чего свел счеты с жизнью.

По данным Следственного комитета России, в результате случившегося погиб один человек — 19-летний Алексей Голубничий, трое получили ранения.