Богота, 16 ноября. Колумбийская певица Шакира призналась, что боится петь после кровоизлияния в голосовые связки, из-за которого она потеряла голос.

Страшная болезнь поразила певицу в 2027 году. Из-за кровоизлияния в голосовые связки Шакира потеряла голос. Ситуация требовала хирургического вмешательства, однако колумбийская артистка предпочла лечиться медитацией и гипнозом. Через несколько недель болезнь отступила.

«После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне, — приводит ее слова The Gurdian. — Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы».

Долгое время Шакира общалась с близкими с помощью записок. Она отметила, что большую поддержку ей оказал супруг — футболист Жерар Пике.

«Иногда у меня не было сил даже встать с кровати. Голос всегда был важной частью моей личности, — призналась она. — Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня».

Несмотря на то, что болезнь осталась в прошлом и голос вернулся, Шакира по-прежнему боится петь. Девушка считает, что возможен рецидив. Чтобы не допустить этого, певица регулярно проходит обследования и общается со своими духовными наставниками.

В июне этого года Шакиру вызвали в испанский суд, где ей предъявили обвинения по шести преступлениям, связанным с неуплатой налогов. Согласно законам страны, человек автоматически становится налоговым резидентом Испании после того, как проживет на территории государства шесть месяцев.