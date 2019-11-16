Россияне теряют интерес к сигаретам

Москва, 16 ноября. Снижение спроса на традиционные сигареты наблюдается в России на фоне роста продаж стиков для систем нагревания табака. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных.

Как отметил директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, сравнение продаж от года к году показывает активный рост популярности электронных сигарет. При этом россияне постепенно теряют интерес к традиционным.

«Если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди (до 35 лет), то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей», — цитирует его RT.

При этом в аптеках зафиксировали снижение спроса на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью. Как объяснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, многие курильщики под влиянием рекламы пытаются при помощи электронных средств «бросить» вредную привычку. Однако о «безвредности» таких устройств, по его словам, пока говорить не приходится.

«Бросать курить гораздо более разумно, не вдыхая никаких паров», — констатировал эксперт.

Как предупредили ранее в Миздраве, система нагревания табака — новый вид современной курительной трубки, в который производители добавляют тот же самый табачный лист. Соответственно вред для организма от использования такого устройства определенно есть, добавили в ведомстве.

В Госдуме уже предложили приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам. Тем временем нарколог Олег Кутушев рассказал, что увлечение кальяном не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, оно может привести к серьезным заболеваниям, включая рак и инсульт.