С убитой Анастасией Ещенко прощаются в станице Старовеличковской. ФАН-ТВ

16 ноября в Краснодарском крае, в станице Старовеличковской прощаются с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. В храме прошла заупокойная служба. Проводить в последний путь девушку пришли ее родные, друзья и знакомые. Похоронят Анастасию сегодня же, в родной станице Старовеличковской. Здесь живут ее родители.

Напомним, подозреваемый в убийстве девушки — доцент СПбГУ Олег Соколов. Он дал признательные показания. По версии следствия, 24-летнюю Анастасию Ещенко Соколов застрелил 7 ноября и расчленил ее тело.