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ФАН-ТВ

С убитой Анастасией Ещенко прощаются в станице Старовеличковской. ФАН-ТВ

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16 ноября в Краснодарском крае, в станице Старовеличковской прощаются с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. В храме прошла заупокойная служба. Проводить в последний путь девушку пришли ее родные, друзья и знакомые. Похоронят Анастасию сегодня же, в родной станице Старовеличковской. Здесь живут ее родители.

С убитой Анастасией Ещенко прощаются в станице Старовеличковской. ФАН-ТВ

Напомним, подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ Олег Соколов. Он дал признательные показания. По версии следствия, 24-летнюю Анастасию Ещенко Соколов застрелил 7 ноября и расчленил ее тело.

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