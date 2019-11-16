Сирия, 30 октября. Курдские боевики обстреляли паромную переправу в Хасаке, САА уничтожает взрывные устройства в Алеппо. США провели авиапатрулирование в окрестностях газоперерабатывающего завода «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по позициям боевиков в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к проведению работ по уничтожению боеприпасов и взрывных устройств в Алеппо

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли город Тель Хазна в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли паромную переправу.

Международная коалиция: провели авиапатрулирование в окрестностях газоперерабатывающего завода «Коноко» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

По сообщению ливанского информационного портала Al Masdar News (AMN), после того, как солдаты армии США покинули военную базу «Сирин», этот объект был взят под контроль российской стороной. «На данный момент саперы осматривают каждое здание, если там остались какие-то взрывоопасные вещества», — приводятся источником слова старшего инспектора военной полиции Дамира. Также отмечается, что на базе уже успели приземлиться вертолеты ВКС РФ. В издании отмечается, что данная база будет использоваться российскими военными для создания на ее территории центра по распределению гуманитарной помощи для местных жителей.

Как сообщается источником в Twitter (@sanaajel), инженерные подразделения САА готовятся к проведению работ по уничтожению боеприпасов и взрывных устройств, оставленных террористами в районах Ар-Рамуса и Аль-Машхад в городе Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Изданием Deir Ezzor 24 рассказывается об увеличении активности союзных Дамаску проиранских вооруженных формирований у населенного пункта Меядин к востоку от Дейр-эз-Зора. По сообщению источника, в тренировочный лагерь, который курирует КСИР (Корпус Стражей Исламской революции), приходят десятки новых добровольцев.

По сообщению информационного портала Step News Agency, курдские бандформирования обстреляли паромную переправу на реке Евфрат. При этом источником отмечается, что под огнем боевиков оказались мирные жители, которые перевозили зерно и муку на подконтрольную правительственным силам территорию. В результате обстрела несколько взрывов прогремело в зоне расположения подразделений САА, однако сирийские бойцы не стали отвечать на провокацию.

Также сообщается, что вертолеты сил коалиции провели очередной авиарейд в окрестностях газоперерабатывающего завода «Коноко». Ранее стало известно о том, что освобождение курдскими боевиками нефтеперерабатывающих заводов — это результат сговора с США и стеррористами «Исламского государства»1 (ИГ1 - запрещено в РФ). В итоге американские военные, вопреки санкциям своей же страны, способствовали незаконному вывозу нефти из Сирии, а часть прибыли оказалась в руках террористов.

Провинция Идлиб

Непримиримые джихадисты, по данным информационного портала Syria Live Map, атаковали позиции правительственных войск в населенном пункте Тель Хазна. При этом боевики обстреляли город из тяжелой артиллерии. В свою очередь, ВВС Сирии нанесли удар по позициям джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Карса к югу от Идлиба.

Согласно сообщению AMN, ВКС РФ наращивают интенсивность точечных авиаударов по позициям джихадистов. Один из последних авианалетов российских летчиков состоялся на военные объекты террористов в окрестностях поселения Аринба, расположенного на юге провинции. Одновременно с этим отмечается, что данные маневры могут способствовать обеспечению условий для начала новой наступательной операции САА на юго-востоке Идлиба.

Провинция Хасака

Курдские террористы «Сирийских демократических сил» (SDF) предпринимают новые меры для контратаки протурецких сил с целью отбить ранее утраченные позиции. По сообщению AMN, боевики выдвинули свои силы из населенного пункта Касимия. Новое нападение курдских радикалов ожидается в окрестностях города Ариша, который ранее перешел под контроль союзных Турции вооруженных формирований. В издании со ссылкой на источник с линии фронта уточняется, что протурецким бойцам удалось сорвать первые два обстрела в этом районе, однако SDF готовят еще один крупный штурм.

Как сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan), в городе Меркеде в результате нападения неизвестных вооруженных лиц были уничтожены два курдских террориста. Помимо этого, в результате нападения был ликвидирован главарь курдского бандформирования, расположенного в районе Гувейран.

Также стало известно о том, что командование САА перебрасывает в район Тель-Тамра дополнительные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.