Нью-Йорк, 16 ноября. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека планеты: он вновь возглавил список миллиардеров, сформированный Bloomberg, обойдя главу компании Amazon Джеффа Безоса.

Агентство сообщает, что занять лидирующую позицию Гейтсу отчасти помог контракт Microsoft c Пентагоном на десять миллиардов долларов. Соглашение заключено на десять лет и предполагает создание специальный «облачной» инфраструктуры для хранения данных военного ведомства. IT-системы Пентагона теперь будут перемещены с физических серверов в нематериальное «облако».

После этого акции Microsoft подорожали на 4%, и это принесло миллиардеру состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires, в 110 миллиардов долларов.

Ранее на заключение контракта с американским военным ведомством претендовала Amazon. После «проигрыша» Microsoft акции компании упали примерно на 2%, и в результате состояние Безоса, по расчетам Bloomberg, опустилось до 108,7 миллиарда долларов.

В тройку лидеров рейтинга самых состоятельных людей мира также вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бенуа Арно, чьи активы оцениваются в 103 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg, оценивающего личные состояния бизнесменов по ряду показателей, в частности рыночным котировкам принадлежащих им активов.

Ранее Bloomberg сообщало, что десятка богатейших людей мира 24 августа потеряла более 14 миллиардов долларов в связи с падением мировых бирж, вызванным обострением торгового конфликта США и КНР. Стоит отметить, что тогда самой большой суммы лишился основатель Amazon Джефф Безос, но это не помешало ему сохранить статус богатейшего человека планеты.