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Прощание с аспиранткой СПбГУ Ещенко проходит в ее родной станице на Кубани

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Прощание с аспиранткой СПбГУ Ещенко проходит в ее родной станице на Кубани

Краснодар, 16 ноября. Прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент вуза Олег Соколов, проходит в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видео с места событий.

Накануне родители девушки привезли ее тело из Санкт-Петербурга. Станицу перед церемонией прощания проверили специалисты, в том числе кинолог с собакой.

Родственники и знакомые Ещенко собрались в церкви, где началось отпевание. Позднее в субботу состоятся похороны, однако на каком кладбище пройдет церемония, пока неизвестно.

Напомним, историка Соколова, которого связывали с аспиранткой романтические отношения, задержали 9 ноября. Он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными руками девушки и пистолетом. Правоохранители впоследствии нашли в его квартире другие останки и пилу.

По предварительной версии следствия, историк застрелил 24-летнюю девушку 7 ноября, а спустя время решил избавиться от тела и улик. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной. Историку предъявили обвинение в убийстве и арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года.

В среду стало известно, что СПбГУ уволил Соколова за совершение аморального поступка. Накануне бывшего доцента перевели из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1».

Ранее соседка Ещенко по общежитию обнародовала их переписку о Соколове. Девушка подчеркнула, что подруга была крайне отзывчивой, искренней и трудолюбивой.

 
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Источник: Федеральное агентство новостей
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