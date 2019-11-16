Глава медиагруппы «Патриот» заставит Вишневского ответить за лжедонос в полиции

УМВД Приморского района приняло заявление главы медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука о привлечении депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (306 УК РФ). Полиция будет разбираться, является ли заявление о клевете парламентария обоснованным.

Скандал с домогательствами Вишневского к студенткам РГПУ имени Герцена получил продолжение. После обращения депутата в УМВД Приморского района с заявлением о клевете и просьбой привлечь к уголовной ответственности Николая Столярчука, глава медиагруппы «Патриот» написал встречное заявление с обвинениями парламентария в заведомо ложном доносе (306 УК РФ). В своем обращении Столярчук объяснил, что является законопослушным и честным гражданином, а доводы парламентария — необоснованные. Полиция официально зарегистрировала заявление.

По словам главы медиагруппы, он лично не распространял никаких порочащих сведений и не мог этого делать в силу должностных обязанностей. Являясь исполнительным директором ООО «Федеральное агентство новостей», он не может формировать и каким-либо образом влиять на редакционную политику ФАН, «Народных новостей» и других изданий медиагруппы.

Напомним, Борис Вишневский стал участником скандала с сексуальными домогательствами после публикации изданием «Народные Новости» письма бывшей студентки РГПУ имени Герцена по имени Кристина. Девушка написала, что подвергалась харассменту со стороны депутата. Позднее ФАН опубликовал письмо второй жертвы — Алины.

Парламентарий счел материалы СМИ ложью, а также заявил, что Николай Столярчук организовал его травлю из-за оппозиционной политической деятельности. 14 ноября Вишневский подал заявление о клевете в УМВД по Приморскому району.

Татьяна Квасникова — адвокат Николая Столярчука — ранее заявляла о готовности подать встречное заявление по 306 статье УК РФ в ответ на абсурдные заявления Вишневского.

Отметим, что «Народные Новости» 15 ноября опубликовали видеоинтервью с девушкой Кристиной, которая присылала первое письмо в редакцию. В беседе с журналистами бывшая студентка РГПУ имени Герцена раскрыла подробности сексуальных контактов с Вишневским, в которые она вступила под давлением преподавателя и из-за страха отчисления.

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