В Киеве ожидают усугубления конфликта между раскольническими церквями

На этой неделе в Киеве случился громкий церковно-судебный скандал — Шестой апелляционный суд города признал законной ликвидацию раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей киевские эксперты, церковный раскол на Украине, начавшийся с получения томоса от Вселенского патриархата в 2018-м, продолжает углубляться. А сам томос уже утратил свою ценность в глазах власти и простых верующих.

Шестой апелляционный суд в Киеве признал законной ликвидацию УПЦ КП, что вызвало ярость у ее прихожан. Сторонники ликвидируемой церкви на неделе устроили «крестный ход протеста» против этого решения, простояв несколько часов под дождем у кабмина и офиса президента Украины. По впечатлениям корреспондента ФАН, на тот момент это были тишайшие, смиренные люди, тихо гудевшие молитвы себе под нос. Но когда представителей УПЦ КП не пустили на заседание суда, где слушался их иск, они показали свое истинное лицо — выбили двери суда и крепко сцепились с сотрудниками Нацгвардии на входе. Успокоить их удалось лишь слезоточивым газом.

По мнению политологов, на Украине активно продолжается процесс насильственной легитимизации Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной по инициативе Петра Порошенко. Сегодня, после ухода Порошенко с поста президента, где он всячески ущемлял каноническую Украинскую православную церковь, это давление никуда не исчезло. Продолжаются нападки на УПЦ Московского патриархата (в основном — на территории Западной Украины), а заодно растаптывается раскольническая УПЦ КП. Причина проста — ее лидер патриарх Филарет умудрился не только поругаться с Порошенко, но и демонстративно выйти из состава ПЦУ.

Чтобы дальше легитимироваться, ПЦУ нужно продолжать нападки на единственную реально легитимную церковь — УПЦ МП, в том числе — периодически отнимая у нее все новые приходы. А также требуется полностью «зачистить» УПЦ КП, деморализовав и нейтрализовав сторонников Филарета, считают эксперты.

Киевский политолог Руслан Бизяев считает, что скандал с ликвидацией УПЦ КП будет продолжаться еще долго, вовлекая в себя внешних игроков. При этом Вселенский патриарх Варфоломей, сыгравший главную роль в предоставлении томоса Украине, старается держаться от этого конфликта подальше.

«Патриарх Варфоломей в последние месяцы никак не реагирует на заявления Филарета и его мольбы о помощи. Он сделал вид, что этой проблемы просто нет, — говорит Бизяев. — В свою очередь Западу выгодно эту ситуацию замалчивать и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. В этом позиции Киева и Запада совпадают — им одинаково не нужен «горячий» церковный конфликт на Украине».

Говоря о том, может ли Вселенский патриархат отозвать томос у Украины из-за острого конфликта УПЦ КП и ПЦУ, аналитик указывает — пока для этого нет предпосылок.

«Такая «сдача назад» никому не выгодна, — говорит Руслан Бизяев. — Если томос сейчас отозвать, то все «шишки» посыплются на Филарета и на самого Варфоломея, что сильно подорвет авторитет последнего. Из-за этого могут даже устроить экстренный созыв Всеправославного собора, на котором пост вселенского патриарха может занять другой иерарх. Поэтому в ближайшее время никто отзывать томос у Украины не будет, это слишком рискованно. Однако его ценность, на которую рассчитывали сторонники Порошенко, давно нивелирована. И политики, и многие простые украинцы увидели, что он фактически расколол страну, не принеся Украине никакого позитивного эффекта».

Политолог прогнозирует, что конфликтные ситуации между сторонниками УПЦ КП и ПЦУ обязательно продолжатся, так же, как и захваты храмов, массовые столкновения между верующими и т. д.

«В стране сегодня несколько сотен тысяч сторонников Филарета и как минимум 2,5 тысячи приходов, которые себя ассоциируют только с УПЦ КП. Поэтому, безусловно, противостояние продолжится, — считает аналитик. — Решением суда УПЦ КП как структура была расформирована. То есть юридически УПЦ КП сейчас является нелегитимной структурой. И все конфликты на местах будут базироваться вокруг этого. В ПЦУ наверняка будут требовать от УПЦ КП отдать свои храмы, приходы и прочую недвижимость, чтобы укрепить за ее счет собственное могущество. Нужно посмотреть, насколько патриарх Филарет и люди, которые за ним стоят, смогут выдержать этот удар».

Бизяев отметил, что раскольническая УПЦ КП сейчас попала в ту самую ситуацию, в которую Филарет и его подручные хотели загнать каноническую УПЦ МП, тем самым подтвердив поговорку «не рой яму другому».

«Конфликты между двумя раскольническими церквями на фоне дележа церковного имущества неизбежны. Но здесь самое интересное, как на это будет смотреть власть Украины. Дело в том, что президенту Владимиру Зеленскому крайне невыгодны эти конфликты — они раскалывают страну и негативно влияют на его электорат. Думаю, что вопрос «отжима» церковной собственности будет всячески купироваться государством», — считает политолог.

Говоря о том, будут ли случаи самозахвата храмов УПЦ КП со стороны сторонников митрополита Епифания и ПЦУ, Руслан Бизяев заметил, что это маловероятно.

«Конечно, в каких-то регионах могут быть единичные попытки самозахвата храмов УПЦ КП, но в тенденцию это перейти не может, — уверен политолог. — Если бы это была УПЦ МП, то можно было бы легко мобилизовать под это наиболее радикальных сторонников под предлогом «отпора москалям». А здесь же получится, что «свой бьет своего». Понятно, что мирным путем Филарет сам ничего отдавать ПЦУ не станет. Поэтому, скорее всего, продолжатся судебные процессы вокруг имущества и банковских счетов УПЦ КП».

При этом аналитик напоминает, что обе конфликтующие церкви были созданы на Украине искусственно, в соответствии с внутриполитической конъюнктурой.

«Не секрет, что ключевым модератором появления ПЦУ как структуры был Госдепартамент США, этого на Западе уже никто не скрывает. Например, посол США в Греции мистер Джеффри Пайетт и высокопоставленные работники Госдепа прямо лоббировали недавнее признание ПЦУ Элладской церковью, — сообщил эксперт. — УПЦ КП же создавалась еще в 1990-е как идеологическая платформа в дополнение к пятому управлению КГБ по идеологии. Не каждый генерал ВСУ имеет такое количество госнаград, как Филарет. Он прекрасно себя чувствовал и при президентах Леониде Кравчуке, Леониде Кучме, Викторе Ющенко, неплохо — при Викторе Януковиче. А при Петре Порошенко он вообще был «в топе». Теперь эту концепцию фактически «множат на ноль». Видимо, на Западе решили, что украинским православием должны руководить внешние силы».

Вообще же, в ПЦУ ждут не дождутся, когда патриарх Филарет «склеит ласты». Тогда и тема с УПЦ КП умрет вместе с ее основателем, считают киевские аналитики.