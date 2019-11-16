В бундестаге назвали НАТО «тенью самой себя»

Берлин, 16 ноября. НАТО переживает экзистенциальный кризис, на 70-м году существования альянс является лишь «тенью самого себя». Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

Он критически высказался о текущем состоянии Североатлантического альянса в своей статье в немецком журнале Der Spiegel.

«НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», — констатировал парламентарий.

Триттин согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и усомнился в состоятельности объединения, в котором самый экономически сильный участник видит угрозой для своей «национальной безопасности» легковые автомобили из ФРГ, «второго по силе участника».

«На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис», — заявил депутат бундестага.

Политик объяснил, что из-за расхождения интересов своих членов блок больше не способен обеспечивать их безопасность, и отметил, что стратегические разногласия между участниками НАТО проявляются в том числе и в отношениях с Россией.

Также, по мнению Триттина, об отсутствии единства говорит и предсказуемый отказ от соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп расторг в одностороннем порядке без обсуждений внутри альянса. При этом обещания европейских чиновников обеспечить Ирану торговлю оказались пустыми, отметил депутат.

Он заявил, что в ситуации, когда НАТО больше не защищает главные интересы безопасности Европы, Германия должна взять на себя больше ответственности.

Европе же, по мнению политика из ФРГ, необходимо разработать стратегию устойчивого суверенитета с акцентом на укрепление своих сильных сторон.

«Это было бы противоположностью «смерти мозга», но в первую очередь преодолением ностальгии по НАТО в пользу реальной политики. Пришло время быть честными», — заключил Триттин.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist сказал, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, и это равноценно «смерти мозга». Также французский лидер заметил, что Европе нужно начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».

На высказывание Макрона отреагировали многие политики, среди которых были не только те, кто согласился с его позицией. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении военного блока.

Разногласия внутри НАТО, как и Триттин, отметил госсекретарь США Майк Помпео.По словам главы Госдепартамента, не бывает такого, чтобы «внутри альянса были идеальные отношения». Он подчеркнул, что главное, чтобы все члены альянса могли участвовать в решении общих задач на том уровне, который позволит НАТО «оставаться успешным».