Конфликт студентов мог стать причиной стрельбы в Благовещенске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Форум по искусственному интеллекту Россия может и должна стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Столь высокую планку обозначил президент страны Владимир Путин, он выступил на форуме по искусственному интеллекту в Москве. В столице собралось больше 5000 экспертов и бизнесменов технологической отрасли. Они обсудили в том числе и недавний указ президента о Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. По мнению Путина, высоких целей можно достичь, если предоставить максимальную свободу творчества и, что не менее важно, деловой инициативы — в первую очередь, тем, кто запускает рискованные, но в то же время многообещающие, прорывные стартап-проекты. В частности, глава государства отметил, что предстоит выстроить удобный механизм венчурного финансирования и снять лишние барьеры, в том числе законодательные. «Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха, и добиться успеха именно здесь, у нас, в России. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных и глубокому обучению. Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта», — отметил президент России Владимир Путин.

Узники «китовой тюрьмы» отправились на свободу Узники скандальной «китовой тюрьмы» наконец-то обрели свободу. Последнюю партию белух выпустили в бухту Успения в Приморском крае. Эта история получила широкий резонанс больше года назад. В бухте Средняя в недопустимых условиях содержались около сотни млекопитающих — косатки и белухи, заключенные в тесных вольерах. Оперативники завели уголовное дело о незаконном вылове и жестоком обращении с обитателями моря. Выяснилось, что ответственность за это несут компании «Афалина», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Белый кит» — все они получили многомиллионные штрафы. Животные, наконец, забыли о тюрьме, первыми счастливчиками стали косатки — они отправились на свободу еще в конце августа. Белухам повезло чуть меньше, но сегодня и в их акватории наступил праздник.

Стрельба в колледже Благовещенска 14 ноября учебный день в Благовещенске начался с сигналов тревоги. В Амурском колледже строительства и ЖКХ раздалась стрельба. 19-летний студент открыл огонь по сокурсникам — два человека, в том числе сам стрелок, погибли, еще трое ранены. В учебное заведение парень пришел с ружьем, пронес его без каких-либо проблем — на входе в колледж не было металлоискателя. «Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — рассказал врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев. Как выяснилось, оружие стрелок купил легально и почти полгода оформлял на него документы (для охоты). А значит, нужные медицинские справки у него тоже были. Причиной трагедии мог послужить конфликт учащихся. Детали этой версии сейчас прорабатывают полицейские. Сейчас возбуждено несколько уголовных дел: не только об убийстве, но и о халатности. Сотрудник и гендиректор охранной фирмы «Сириус-А» уже задержаны. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерству просвещения подготовить отчет о причинах трагедии.

Сергей Иванец приговорен к семи годам тюрьмы Суд во Владивостоке приговорил к семи годам колонии Сергея Иванца, бывшего ректора Дальневосточного федерального университета. Он признан виновным в растрате денег вуза — свыше 17 млн рублей. Следствие посчитало, что Иванец, будучи ректором и действуя в корыстных интересах, перевел средства на счет подрядной организации — она занималась разработкой и внедрением программного обеспечения для вуза. Но работы при этом выполнила не до конца, о чем Иванцу было хорошо известно. Пост ректора он занимал с 2012 по 2016 годы, а до этого был заместителем министра образования и науки. Другие фигуранты дела также получили сроки, но менее суровые — до 4,5 лет заключения.

Путин возмутился беспорядками на «Восточном» Эффективно ли используются средства (в частности, бюджетные), на этой неделе говорили российские власти. Президент страны Владимир Путин на очередном совещании с Кабмином возмутился беспорядком на космодроме «Восточный» — множеством нарушений, которые продолжаются на этом крупном и, можно сказать, многострадальном проекте. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются. Проект тоже носит, практически, общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Вынесены уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — отметил Владимир Путин. Путин призвал Кабмин наладить эффективный контроль за этой сферой. Ведь строительство «Восточного» ведется с 2011 года, но с тех пор космодром то и дело фигурирует в скандальных хрониках. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, за это время преступники похитили около 11 млрд рублей — из них возвращены лишь 3,5 млрд. При этом 5 из 19 объектов «Восточного» по-прежнему не достроены.