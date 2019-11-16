Эксперт усомнился в том, что призывы США о репатриации членов ИГ найдут отклик

Москва, 16 ноября. Вооруженные бандформирования курдов в Сирии, которые массово освобождали из своих тюрем членов и сторонников ИГ1 (организация запрещена в РФ), все свои действия координируют с США. Об этом заявил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

Ранее координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс призвал мировое сообщество к сотрудничеству с курдскими радикалами в Сирии в вопросе репатриации исламистов ИГ. Он подчеркнул, что Вашингтон «не намерен решать проблему за других».

При этом давно известно, что боевики курдских бандформирований сами выпускали из своих тюрем террористов ИГ после того, как Турция начала в приграничных районах Сирии военную операцию «Источник мира». Антитеррористическая кампания как раз и была направлена против курдских радикалов, которых активно поддерживают США.

Все это дает право скептически относиться к заявлениям, звучащим из Вашингтона. Как отмечает Соколов, для США курдские боевики — обычные наемники, выполняющие поставленные перед ними задачи.

Эксперт добавил, что сейчас трудно сказать наверняка, откликнутся ли страны на призыв США. В последнее время ситуация на Ближнем Востоке в целом, и в отношении курдов в частности, резко изменилась. «Генеральный план» Вашингтона сломался, указал Соколов, теперь он будет выбирать новое направление.

«Новый план действий, и от него зависит, что они (США. — Прим. ФАН) будут требовать от других стран, которые с ними союзничают, либо им подчиняются», — цитирует Соколова «Слово и Дело».

Напомним, Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Помощь им оказывают США, которые ежемесячно получают свыше 30 миллионов долларов дохода от кражи ресурса.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

После начала антитеррористической кампании Анкары курдские боевики стали массово освобождать из заключения членов ИГ. В частности, целые группы боевиков и члены их семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирии, который находился под контролем SDF. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, курдские банды выпустили из тюрем более 700 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.