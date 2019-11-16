Зеленский заявил, что обновленные КПП на границе с Крымом показывают «крутость» Украины

Киев, 16 ноября. Открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты (КПП) «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной страны и показывают ее «крутость» и «человечность». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, КПП «Каланчак» и «Чонгар» на крымско-украинской границе возобновили работу 15 ноября после окончания ремонтных работ.

Зеленский выразил радость в связи с началом функционирования пропускных пунктов в своем аккаунте в Facebook и отметил, что КПП — это первое, что видят жители полуострова, когда едут на Украину.

«И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это, фактически, наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно», — выразил мнение украинский лидер.

Он отметил, что ремонтные работы на погранпунктах были проведены в положенные сроки, и сказал, что надеется на скорейшее завершение обустройства всей сервисной зоны КПП.

Кроме того, Зеленский заявил, что «эти конструкции временные», поскольку «настанет день, когда Крым обязательно вернется» на Украину, и тогда «никаких границ между нами не будет».

Киев по-прежнему продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, а границу между государствами (РФ и Украиной) называет «административной». Мысли о полуострове не оставляют и действующего президента страны, который ранее уже пообещал, что вернет полуостров после Донбасса.

При этом Россия со своей стороны неоднократно объясняла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Напомним, Крым официально стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.