Военные РФ доставили гумпомощь жителям города Айн-Исса в Сирии

Айн-Исса, 16 ноября. Российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка.

Пакеты с самыми необходимыми продуктами питания — рисом, мукой, консервами — привезли «Уралы» и КамАЗы, которых на земле сопровождала техника военной полиции России, а в воздухе — вертолеты ВКС. За час жителям пятитысячного города раздали около трех тысяч заготовленных пакетов.

Отметим, что российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые проводят гуманитарную акцию так далеко на севере, в непосредственной близости от действий военнослужащих турецкой армии.

Айн-Исса по-прежнему находится на грани гуманитарной катастрофы. Террористы запрещенной в РФ организации ИГ1, строя здесь свои планы и восстанавливая силы после боевых действий, разрушили инфраструктуру города, повредили оросительные системы. Боевики забирали пищу у мирных жителей, лишали их доступа к питьевой воде.

«У меня разрывалось сердце, когда я видел, как дети просят пить на улицах, ведь нечего было им дать», — вспомнил житель Айн-Иссы Азис Аляль.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственным войскам при поддержке российских военных к настоящему времени удалось освободить практически всю территорию страны от контроля вооруженных бандформирований.

22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого строится политика двух стран по урегулированию ситуации в Сирии и курдским бандам, сотрудничающим с ИГ. Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов, ворующих нефть при поддержке США, на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.