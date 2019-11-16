Рейсовый автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе на Алтае

Барнаул, 16 ноября. Рейсовый автобус перевозивший 20 человек загорелся утром 16 ноября на трассе Алтайского края. Пострадавших нет, все пассажиры успели эвакуироваться, передает информацию пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ГУ МВД, около 4 часов утра (полночь по московскому времени) в дежурную часть Межмуниципального управления МВД РФ «Бийское» поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса, который следовали в Междуреченск из Белокурихи.

«Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место происшествия, которое произошло на дороге Бийск – Целинное недалеко от посёлка Первомайское. Предварительно установлено, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Водитель успел высадить пассажиров», – сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции разместили пострадавших на ближайшей станции заправки, куда был вызван резервный автобус из Белокурихи. Возгорание было остановлено прибывшими сотрудниками МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции устраивают проверки, была назначена экспертиза.