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Рейсовый автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе на Алтае

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В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

Барнаул, 16 ноября. Рейсовый автобус перевозивший 20 человек загорелся утром 16 ноября на трассе Алтайского края. Пострадавших нет, все пассажиры успели эвакуироваться, передает информацию пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.  

По информации ГУ МВД, около 4 часов утра (полночь по московскому времени) в дежурную часть Межмуниципального управления МВД РФ «Бийское» поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса, который следовали в Междуреченск из Белокурихи.

«Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место происшествия, которое произошло на дороге Бийск – Целинное недалеко от посёлка Первомайское. Предварительно установлено, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Водитель успел высадить пассажиров», – сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции разместили пострадавших на ближайшей станции заправки, куда был вызван резервный автобус из Белокурихи. Возгорание было остановлено прибывшими сотрудниками МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции устраивают проверки, была назначена экспертиза.

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Источник: РИА Новости
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