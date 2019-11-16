Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в благовещенском колледже

Благовещенск, 16 ноября. Благовещенский городской суд арестовал до 14 января гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко, чей сотрудник не остановил на входе в Колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства вооруженного студента, который затем устроил стрельбу, сообщает «Газета.ру».

Сергею Андрющенко было предъявлено обвинение в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Согласно данным следствия, Андрющенко трудоустроил человека, не имевшего разрешения на охранную деятельность.

Защита обвиняемого ходатайствовала о домашнем аресте директора охранного предприятия.

По словам защиты, у Сергея Андрющенко, который является ветераном боевых действий, отсутствуют судимости, он состоит в браке и воспитывает несовершеннолетних детей. В заде суда присутствовали его родные, которые выкрикивали слова поддержки.

14 ноября 19-летний учащийся пронес оружие в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства и устроил стрельбу, в результате которой погиб студент. Пятеро человек получили повреждения, трое были прооперированы, двоим оказана амбулаторная помощь. Стрелок покончил с собой на месте преступления.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Охранник учебного заведения был задержан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть двоих и более человек.

Согласно имеющейся информации, причиной случившегося могли стать сложные отношения стрелка с однокурсниками. В региональном Министерстве просвещения заявили, что за стрелком не было замечено асоциального поведения.