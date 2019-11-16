Японского журналиста расстроил визит на «завоеванный» Сахалин

Токио, 16 ноября. Японский журналист Мититака Хаттори пожаловался на исчезновение на Сахалине объектов наследия Японии и назвал освобождение острова Красной армией «завоеванием». Об этом он написал в статье для издания Asahi Shimbun, где поделился своими впечатлениями от визита на крупнейший остров России.

По мнению Хаттори, наследие «японского периода правления» сохранилось лишь в небольшом количестве в южной части Сахалина. В качестве примера он привел узкоколейную железную дорогу, указывая, что в сентябре этого года на острове также была введена в эксплуатацию и ширококолейная, построенная уже по российским стандартам.

В своей статье японский журналист периодически именовал остров «Карафуто», такое название имела южная часть Сахалина, входившая в состав Японской империи с 1905 года до 1945-го.

«Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине», — расстроился Хаттори.

Он также обратил внимание, что на острове практически не осталось архитектуры японского периода, а некоторые памятники культуры восточной страны находятся на грани исчезновения.

Говоря об этом, Хаттори отметил поваленный монумент японскому экспедиционному корпусу, который был установлен в честь его высадки на Сахалин после поражения России в Русско-японской войне.

«Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод, виднеющийся на горизонте», — написал журналист.

При этом он остался удовлетворен процессом реставрации здания бывшего банка «Хоккайдо Такусеку», отметив, что японское наследие на острове все же избежит исчезновения и «продолжит напоминать о японском периоде правления».

Сахалин — остров у восточного побережья Азии, является крупнейшим островом России. После поражения России в Русско-японской войне 1904–1905 годов его южная часть оказалась подвластной Токио, а в 1920-м году, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, а южная перешла СССР в результате победы над Японией в 1945-м.

Мититака Хаттори уже высказывался о России: японский журналист раскритиковал российские пейзажи после поездки по Транссибирской магистрали. Он предположил, что многие японцы считают путешествие по Транссибу романтичным, однако длительные поездки по магистрали, по его мнению, не так хороши, как принято считать.

Ранее туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине — путешественница призналась, что ожидала увидеть надписи на японском. Она провела на острове четыре дня и назвала их прекрасными.