Американский пограничник ранил россиянина на границе Мексики и США. События дня. ФАН-ТВ

Гендиректора «Сириус-А» арестовали на два месяца Два месяца. На такой срок суд арестовал директора ЧОПа, сотрудник которого охранял колледж в Благовещенске. Меру пресечения самому работнику изберут 19 ноября. Напомним, ЧП произошло 14 числа. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл в учебном заведении огонь. Он убил одного из сокурсников, ранил несколько человек и покончил с собой. После резонансного случая Ассоциация руководителей охранных предприятий предложила утвердить несколько изменений. Активисты выступили за то, чтобы затраты на снаряжение и подготовку сотрудников были включены в цену контракта на услуги охранных предприятий. Это позволит отсеять недобросовестные компании. Добавим, по версии следствия, работник ЧОПа в Благовещенске не имел разрешения на охрану.

Американский пограничник ранил россиянина Американский пограничник ранил россиянина. ЧП произошло на границе Мексики с США. Как отмечают в таможенной службе, наш соотечественник пытался незаконно пересечь пункт. Когда его решили остановить, он оказал сопротивление. После этого последовал выстрел. Пострадавший россиянин находится в больнице. Как отмечают медики, его жизни ничего не угрожает. Российские дипломаты поддерживают контакты с полицией Штатов и планируют встретиться с россиянином.

Боливия намерена прекратить дипотношения с Венесуэлой Боливия намерена прекратить дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом сообщила глава МИД страны. Причиной такого решения стало непризнание официальной власти Боливарианской республики. Сукре поддерживает лишь оппозиционера Хуана Гуайдо. Впрочем, представитель оппозиции сейчас исполняет обязанности президента Боливии. Жанин Аньес пришла к власти после того, как прежний глава государства Эво Моралес объявил о своей отставке. Это произошло на фоне протестов после его победы на выборах. Страна разделилась на два фронта: одни поддерживают прежнюю власть, другие — нынешнюю. Так разгорелись новые конфликты. Накануне во время столкновений с полицией у боливийского города погибли пять человек, 50 получили ранения.