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Пассажиры самого длительного в истории авиаперелета рассказали о необычных моментах рейса

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Пассажиры самого длительного в истории авиаперелета рассказали о необычных моментах рейсаНью-Йорк, 16 ноября. Пассажиры самого продолжительного беспересадочного рейса Лондон — Сидней ужинали во время завтрака, наслаждались двумя восходами Солнца и делали гимнастику в проходах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15 ноября лайнер Boeing-787 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines вылетел из лондонского аэропорта «Хитроу» в Сидней. Перелет длился 19 часов и 16 минут и стал самым долгим беспересадочным воздушным рейсом в истории. За это время борт преодолел расстояние более 16 тыс. километров.

В самолете находились 49 пассажиров. Во время полета за их состоянием наблюдали специалисты — авиаперевозчик провел этот рейс в качестве тестового, чтобы проверить, как путешественники справятся с таким длительным пребыванием на борту. 

Пассажиры рейса-рекордсмена рассказали, что во время перелета отметили некоторые необычные моменты. Так, например, ужин бортпроводники подали, когда за окном было раннее утро. Оказалось, что это было сделано с целью адаптировать людей под сиднейское время. Также для адаптации людей к новому режиму в самолете имитировали ночь. 

Кроме того, пассажиры в проходах между рядами делали различные физические упражнения, в том числе приседания, а также ходили по салону, чтобы избежать тромбоза. 

«Состав и расписание приема пищи, своевременные физические упражнения и освещение могут помочь людям лучше приспособиться [к новому режиму] и уменьшить jetlag», — объяснил физиолог из сиднейского университета Коринн Кайо.

В Австралию самолет прибыл с 45-минутным опозданием, но путешественники не жаловались. Они оценили перелет положительно и отметили хорошее самочувствие. 

Рейс совершал Boeing-787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, разработанный американской компанией Boeing.

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Источник: Daily Mail
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