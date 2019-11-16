Кража нефти Сирии с помощью курдов подтверждает аморальность политики США

Москва, 16 ноября. Международное давление в связи с воровством нефти вынудит США вывести своих военнослужащих с территории Сирийской Арабской Республики, выразил свое мнение крымский эксперт Владимир Джаралла.

«Как известно, сейчас вокруг этих месторождений по сути возник международный скандал. Все – от союзников до противников – используют этот аргумент, чтобы показывать аморальную позицию Соединенных Штатов Америки. Что собственно и оказывает на них крайне неприятное воздействие. Скорее всего, именно это и будет единственным фактором постепенного давления, который заставит американцев уйти с этих месторождений», – подчеркивает эксперт.

Ситуация с краденной сирийской нефтью уже обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН. Первый заместитель постпреда Российской Федерации Дмитрий Полянский на заседании отметил, что американская сторона обязана вернуть Сирии ее нефтегазовые ресурсы. Согласно его словам, сирийская нефть должна принадлежать сирийскому народу, а не американцам, и что данная ситуация выглядит как «разбой и грабеж».

Нефтегазовые месторождения Сирии сконцентрированы в ее восточной части. В октябре 2019 года президент США Трамп говорил, что американский контингент будет выведен с территории САР, однако потом он заявил, что часть военнослужащих все-таки останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Согласно данным Министерства обороны РФ, сирийская нефть добывается незаконным путем и вывозится за пределы страны для продажи на черном рынке. Эти схемы реализуются при поддержке Соединенных Штатов, которые при этом нарушают собственные санкции. Санкции, наложенные на Сирию, не позволяют иностранным государствам поставлять специальное оборудование для добычи нефти. Ежемесячный доход от контрабандной торговли нефтью составляет порядком 30 миллионов долларов.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, американская сторона спонсирует за счет этих средств лояльные вооруженные группировки. В том числе и курдских боевиков, пришедших на восточный берег Евфрата для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ), но по факту сотрудничающих с ним.

Измученные войной мирные граждане Сирии вряд ли получат обратно деньги за сбыт украденной США нефтью Эксперт Владимир Джаралла считает, что никому не удастся добиться выплаты компенсаций от Штатов.

«Понятно, что это тот случай, когда тот, кто украл ничего компенсировать не будет, просто потому что он уверен в своей безнаказанности и потому что никто его принудить не может», – делится своим прогнозом эксперт.

Таким образом можно заключить, что кража нефти Сирии с помощью курдов подтверждает аморальность политики США.

1 Организация запрещена на территории РФ.