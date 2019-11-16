Госдума рассмотрит проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Москва, 16 ноября. Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Государственную думу законопроект о минимальной планке заработной платы для бюджетников в регионах РФ.

Проект предполагает внесение поправки в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации. Законопроект касается медицинских работников, педагогов и сотрудников государственных и муниципальных учреждений сферы культуры.

«Месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснении законопроекта говорится, что в качестве источника расходов бюджета для доведения размера заработной платы до уровня, предлагаемого в проекте, «будут являться доходы, выросшие вследствие улучшения внутриэкономической ситуации в стране, а также экономического роста и производственной сферы».

В мае 2012 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил за шесть лет поднять заработные платы школьных учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а заработные платы врачей, преподавателей в высших учебных заведениях и научных работников – до двухсот процентов.

В сентябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что бюджетникам, не попавшим под категории президентского указа, 1 октября 2020 году будут проиндексированы заработные платы на 3,8 процента.