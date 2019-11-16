Ворующие в Сирии нефть для США курды во всем полагаются на американцев, заявил эксперт

Москва, 16 ноября. Российская Федерация в очередной раз публично призвала американских коллег не обострять ситуацию в Сирии, вернуть оккупированные нефтегазовые месторождения и покинуть пределы страны. С такими словами на заседании Совета Безопасности ООН выступил первый заместитель представителя Российской Федерации Дмитрий Полянский.

Первый зампред отметил, что «нефтяной бизнес» американцев в глазах сирийцев выглядит «разбоем и грабежом». По его словам, возврат нефтегазовых ресурсов сирийскому народу «стал бы реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны».

С фактом, что присутствие американцев на территории Сирии не соответствует международным правовым нормам, соглашается известный востоковед Андрей Онтиков.

«Приглашения официального Дамаска Вашингтон не получал, не было и соответствующей резолюции ООН. Поэтому очевидно, что действия США в Сирии носят незаконный характер», – акцентирует внимание эксперт.

Позиция Российской Федерации в сирийском вопросе неизменна и постоянно высказывается на разных уровнях. К примеру, недавно президент РФ Владимир Путин, во время выступления на пресс-конференции после саммита стран БРИКС в Бразилии отметил, что Россия считает присутствие США в Сирии нелегитимным.

Рассуждая о роли Российской Федерации в разрешении политических противоречий на территории Сирии, востоковед Андрей Онтиков отмечает, что Россия способна влиять на ситуацию при помощи дипломатии.

«Нужно усилить информационное давление – через средства массовой информации. Нужно продолжать дипломатическое воздействие – через политиков, военных. То есть Россия в настоящее время действует в правильном ключе», – утверждает Онтиков.

Москва уже сыграла ключевую роль в урегулировании ситуации в Сирийской Арабской Республике после начала контртеррористической операции Турции «Источник мира». 22 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итогом переговоров стал меморандум, в котором прописаны меры, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии. Соглашение предполагает отвод вооруженных курдских группировок на 30 километров от сирийско-турецкой границы и патрулирование созданной зоны безопасности силами Российской Федерации и Турции.

Тем не менее, курдские боевики оказались не так заинтересованы в мирном решении конфликта. Президент Сирии Башар Асад недавно утверждал, что далеко не все группировки боевиков покинули территории на севере страны, прописанные в российско-турецком меморандуме. Курдские радикалы устраивают теракты и провокации. Эксперты по Ближнему Востоку соотносят такое дерзкое поведение боевиков с поддержкой со стороны Соединенных Штатов Америки.

По мнению Андрея Онтикова, уладить конфликт курдов с властями Сирии будет очень сложно, так как боевики во всем полагаются на американцев.

«К сожалению, курды в очередной раз клюют на американскую приманку, – заметил эксперт. – Надеясь, что США их поддержат (а это пустые надежды), курдские радикалы выдвигают совершенно неприемлемые условия для примирения с сирийским правительством, например, выступая за сохранение курдского федеративного региона», – поясняет востоковед.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС сказал, что у сторон, вовлеченных в сирийский вопрос есть множество задач, касающихся Идлибской зоны деэскалации конфликта. Они связаны с борьбой с боевиками, которые представляют опасность и для соседних стран.

Тем не менее, Соединенные Штаты не заинтересованы в оказании противодействию терроризма на территории Сирии. Американцы сосредоточены на корыстных целях – нелегальной добыче и контрабанде нефти. Согласно словам Онтикова, США по сути заняты откровенным мародерством и присвоении нефтегазовых ресурсов другой страны. В подтверждении данного факта говорят обнародованные Министерством обороны РФ фотографии, сделанные со спутника. На снимках отчетливо видны скопления американских нефтевозов, незаконно вывозящие за пределы Сирии ее ресурсы. По предварительным расчетам, ежемесячно Штаты получают 30 миллионов долларов от торговли контрабандной нефтью.

Востоковед Онтиков считает, что подобная «неоколониальная» политика США, направленная на присвоение чужих ресурсов способна породить в Сирии массовое народное сопротивление.