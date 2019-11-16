В сенате США угрожают Турции санкциями из-за С-400

Вашингтон, 16 ноября. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джеймс Риш (член партии республиканцев, от штата Айдахо) 15 ноября заявил, что верхняя палата продолжит рассмотрение законопроекта о возможных санкциях в отношении Турции, если она так и не откажется от российских зенитных систем С-400, сообщает пресс-служба сенатора.

«Если Эрдоган оставит С-400, законопроект о санкциях против Турции будет продвигаться в Сенате», – заявил Риш.

Председатель комитета рассказал о том, как 13 ноября прошла встреча пяти сенаторов, среди которых был сам Риш, президента США Трампа и непосредственно самого президента Турции Эрдогана в Белом доме.

«Мы недвусмысленно вернули Эрдогана к действительности – от реальности разрушительных санкций в отношении его экономики до наших опасений относительно его нападения на курдов. Он покинул эту встречу с четким пониманием того, как нам казалось, что позиция Сената остается неизменной и сохранение российских С-400 является неудачной идеей», – отчитался сенатор.

Сенатор раскритиковал Анкару за высказывания о том, что С-400 останутся на территории страны и в ближайшее время будут приняты на вооружение.

Риш отметил, что Турция не получил ни одного американского истребителя F-35, пока в Турции есть российские зенитные системы.

«Как председатель комитета по иностранным делам я занимаюсь вопросами продажи оружия и военной техники другим государствам. Я буду работать со своими коллегами над тем, чтобы шансы отправки F-35 из США в Турцию, пока у Эрдогана есть ЗРС С-400, были равны нулю», – фактически шантажирует турецкую сторону американский сенатор.

А также пригрозил турецкой стороне санкциями.

«Кроме того, если президент Турции будет твердо придерживаться своей позиции по сохранению С-400, я намерен продвигаться вперед в отношении законопроекта о санкциях против Турции. Это его выбор, и он знает последствия», – заявил Джеймс Риш.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын 15 ноября заявил, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских С-400.

13 ноября в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Турции и США, по итогам которых последний сделал заявление, что поручил основным министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки турецкими властями российских зенитных комплексов. Дональд Трамп также сказал, что не сомневается в том, что сумеет договориться с Турцией о С-400 и F-35.

В сентябре 2017 года Российская Федерация объявила о подписании с Турцией контракта на поставку С-400 общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Контракт также предполагает частичную передачу технологий производства Анкаре. Первые поставки стартовали 12 июля 2019 года. Соединенные Штаты Америки и НАТО активно выступают против этой сделки. В июле 2019 года пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении проинформировал, что решение турецкой стороны закупить российские ЗРС исключает возможность ее дальнейшего участия в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В октябре 2019 года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций в отношении Турции и ее экономики, в связи с покупкой российской военной техники и проведении контртеррористической операции на северо-востоке Сирии.