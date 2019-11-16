Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени

Вашингтон, 16 ноября. Белый дом назвал пустой тратой времени прошедшие 15 ноября слушания по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, сообщает «Газета.ру».

«Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в палате представителей с Нэнси Пелоси и конгрессменом Адамом Шиффом было таким же бесполезным и несущественным, как и первое», – гласит сообщение Белого дома.

Члены партии демократов в конгрессе ранее начали процедуру импичмента Дональда Трампа за недоказанное воздействие на украинского президента Владимира Зеленского с целью организации расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена – политического оппонента действующего американского президента. Непосредственно сам Трамп утверждает, что призывал власти Украины лишь активнее противодействовать коррупции. Первыми на публичных слушаниях, которые прошли 13 ноября, выступили исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. До этого интервью с чиновниками проводились в закрытом режиме.

«Было представлено ноль доказательств каких-либо нарушений со стороны президента. На самом деле посол Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом», – говорится в сообщении Белого Дома.

Бывший посол, согласно данным Белого дома, «отсутствовала во время телефонного звонка 25 июля и не знала об остановке помощи Украине».

«Трудно вообразить себе большую трату времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем большего от того же подпольного политического театра на следующей неделе от демократов палаты», – с иронией отмечается в сообщении.

Летом 2019 года Мари Йованович была отозвана из Украины. Экс-посол утверждает, что против нее велась целенаправленная кампания по очернению, продвигаемая личным адвокатом президентом США Руди Джулиани.

Если палата представителей проголосует за импичмент, в сенате пройдет процесс над Дональдом Трампом под руководством председателя Верховного суда Джона Робертса. По итогам пройдет голосование, где для импичмента и отстранения действующего президента от власти будет необходимо две трети голосов сенаторов. На данный момент члены республиканской партии не собираются голосовать за импичмент Трампа.