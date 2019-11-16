Ворующие у Сирии нефть США заняли место террористов, уверен эксперт

Москва, 16 ноября. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что занимающиеся незаконным вывозом сирийской нефти американцы ведут себя не лучше террористов.

Как передает RT, на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда Российской Федерации Дмитрий Полянский призвал американскую сторону вернуть под правительственный контроль Дамаска нефтяные запасы Сирии.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — выразил свою позицию зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что США оставят на территории Сирии несколько сотен военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор, где находятся основные нефтяные запасы Сирийской Арабской Республики. С 2017 года нефтегазовые месторождения захвачены курдскими вооруженными радикалами, которые заключили сделку с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Вашингтон покровительствует курдским боевикам, которые выкачивают сирийскую нефть и сбывают ее на черном рынке. За счет этих схем Соединенные Штаты получают около 30 миллионов долларов в месяц. Это деньги, украденные у мирных граждан Сирии, которые могли бы идти на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Требования Российской Федерации на саммите БРИКС справедливы и однозначны – Вашингтон должен остановить оккупацию чужих месторождений и покинуть территорию Сирии. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов дал оценку требованиям Российской Федерации к США о прекращении незаконного расточения ресурсов сирийской земли.

«Это вполне обоснованное заявление нашей страны, которое совершенно соответствует духу и нормам международного права и тем задачам, которые решает ООН, являясь структурой, защищающей интересы суверенных народов, входящих Организацию Объединенных Наций. Речь идет о том, что доказанным фактом является кража сирийской нефти США, и это процесс, который отягчается тем, что США фактически оккупировали территорию Сирии без объявления войны, без согласия сирийского народа, без санкций ООН, разместив на территории суверенного государства свой воинский контингент и эксплуатируя богатства этой страны», – комментирует ситуацию Шаповалов.

Как становится очевидным, за ширмой слов американской стороны о противодействии международному терроризму, о поддержке демократических прав и свобод, таился предсказуемый экономический интерес, который есть ничто иное, как современное проявление неоколониальной политики, убеждает эксперт. Америка вторгается на чужие территории для завладения ресурсами. В этом отношении поведение Штатов похоже на действия террористов, с которыми американцы якобы борются. Шаповалов отмечает, что международные террористы такими же методами занимались грабежом сирийской нефти, что и являлось основным пунктом дохода боевиков.

«Теперь после того, как международный терроризм разгромлен в Сирии, место грабителей сирийского народа заняли США, формально ведя борьбу с международными террористами. На практике же они просто в духе каких-то гангстерских мафиозных структур занимаются захватом, эксплуатацией и извлечением прибыли из тех ресурсов, которые принадлежат сирийскому народу», — делится комментариями Шаповалов.

О необходимости американской стороне покинуть пределы Сирии 14 ноября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, все войска, находящиеся на территории Сирии не по приглашению официальных властей, должны покинуть страну.

«Есть вопросы с восточным берегом Евфрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — акцентирует внимание Владимир Путин.

Поддерживаемые американской сторон бандформирования курдских радикалов создают опасные провокации не только для мирного населения Сирии, на чьей территории они находятся, но и для соседней Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце дал старт силовой операции «Источник мира», целями которой было зачистка террористического коридора и формирование зоны безопасности вдоль границы с Турцией. 22 октября в результате сочинских переговоров Путина и Эрдогана российская и турецкая сторона подписали меморандум, согласно которому было достигнуто соглашение о совместном патрулировании 30-километровой зоны безопасности и содействию вывода курдских сил из нее. Однако курдские радикалы при поддержке Вашингтона продолжают устраивать провокации и отказываются покидать северные территории Сирии, незаконно удерживая под своим контролем нефтяные залежи Сирийской Арабской Республики. В этом им содействуют американские наемники, в том числе из известной ЧВК Blackwater, которая уже занималась мародерством и угнетением местного населения в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.