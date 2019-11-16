Шепелев рассказал, как познакомился с новой возлюбленной

Москва, 16 ноября. Телеведущий, бывший гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

В интервью порталу PeopleTalk Шепелев сообщил, что познакомился с Тулуповой благодаря своему сыну Платону.

«Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста», — сообщил он.

При этом телеведущий отметил, что ему сложно находить время на личную жизнь. По его словам, до него «совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей», поскольку это убивает всю романтику.

«Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто — раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные», — поделился Шепелев.

Он также сообщил, что в настоящее время у него нет никаких контактов с семьей Фриске. Близкие артистки не общаются с Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.

Ранее стало известно, что шоумен собирается жениться на своей подруге Тулуповой. Он встречается с предпринимательницей уже полтора года, пара живет вместе с начала 2019 года. Как передавала «Газета.ру», ожидается, что свадьба состоится в январе, масштабное торжество пара не планирует. Они распишутся в Москве и отправятся в путешествие.

Отметим, не все восприняли известие о скорой свадьбе позитивно. Так, скандальный блогер Елена Миро обвинила Шепелева в неуважении к памяти Жанны Фриске. Он напомнила, что ради Шепелева певица решилась на «жесткую гормоналку» (экстракорпоральное оплодотворение. — Прим. ФАН), после которого у нее развилась опухоль головного мозга, которая в конце концов убила звезду российской эстрады.

Фриске скончалась в 2015 году от злокачественной опухоли головного мозга. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В последний путь певицу проводили тысячи человек.