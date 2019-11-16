СМИ сообщили о возможном возвращении Украине задержанных в Керченском проливе кораблей

Москва, 16 ноября. Россия готова отдать Украине корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года при провокации ВМСУ в Керченском проливе, до предстоящего саммита в «нормандском формате», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два информированных источника.

По данным источников, Украина получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Принципиальное решение по данном вопросу уже принято. Источники утверждают, что Москва и Киев «сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран».

Предполагается, что возврат кораблей пройдет в море, на суднах останется штатное вооружение, но без боеприпасов.

Источники сообщают, что возврат кораблей состоится в скором времени, возможно, на следующей неделе. Планируется, что данный вопрос будет полностью закрыт до саммита в «нормандском формате», который состоится в столице Франции 9 декабря.

Задержание украинских судов произошло 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, устроили провокацию и вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не реагировали на требования об остановке со стороны российской погранслужбы ФСБ, и военным РФ пришлось применить силу. В результате три судна с 24 моряками были задержаны, сообщала «Газета.ру».

При обыске на кораблях было обнаружено оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге суда и их экипажи были арестованы. Задержанными судами стали буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

Впоследствии российская сторона согласилась отпустить моряков, которые вернулись на Украину в рамках масштабного обмена заключенными, который прошел между Россией и Украиной 7 сентября.

Отметим, в минувший вторник экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера — Кристофер Андерсон — рассказал, что президент США Дональд Трамп запретил Белому дома публиковать любые официальные заявления об инциденте в Керченском проливе.

По словам Андерсона, американские дипломаты оперативно «подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, но высокопоставленные сотрудники в Белом доме заблокировали его публикацию», передает RT.