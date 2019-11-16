Известный российский ученый-математик попал в реанимацию из-за отравления «Кротом»

Москва, 16 ноября. Заслуженный преподаватель Московского Государственного Университета, математик Олег Ивашев-Мусатов был доставлен в реанимацию, случайно выпив средство для прочистки труб «Крот», сообщает «Газета.ру».

Согласно имеющимся данным, 91-летний ученый будучи в ванной комнате перепутал бутылки с водой и средством для прочистки труб, которые стояли вблизи. Заслуженный преподаватель был госпитализирован, доктора оценивают состояние пациента как тяжелое.

Сын ученого подтверждает факт отравления средством для прочистки труб и сказал, что Олег Ивашев-Мусатов находится в Институте имени Склифософского.

Олег Ивашев-Мусатов — известный математик, автор множества научных публикаций, в 1951 году закончил мехмат МГУ и затем стал доцентом кафедры математического анализа. Заслуженный преподаватель МГУ, лауреат премии имени Ломоносова за педагогическую деятельность. Как пишет РБК, Ивашев-Мусатов был преподавателем у нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего.

«У меня на первом курсе преподавал Олег Сергеевич Ивашев-Мусатов. На первом же занятии по матанализу он сказал: «Вы должны решать задачи лучше, чем я». Мы были в растерянности: «Почему?» — «Потому что у меня в голове уже много другого, а у вас все знания свежие!» – приводит воспоминание Садовничего РБК.

В июне 2019 года уже случалась похожая история. Из-за отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» был госпитализирован известный музыкальный продюсер Бари Алибасов. Артист также по ошибке выпил средство очистки труб, спутав бутылки. В итоге продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже, Алибасов подал в суд на производителя средства для прочистки труб и на торговую сеть, где он приобрел злосчастную бутылку. По его словам, что упаковка «Крота» была похожа на бутылку сока.

«Никогда нельзя подумать, что это отрава. Он очень похож на пищевой продукт: оранжевый цвет, понятно, что это может быть либо апельсиновый сок, либо мандариновый», — утверждал в суде Бари Алибасов.

Тем не менее Пресненский суд г. Москвы отказал именитому продюсеру в удовлетворении иска.