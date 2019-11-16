Помпео заявил, что американцы должны гордиться «достижениями» США по воровству нефти Сирии

Вашингтон, 16 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео назвал правильным решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии. По его словам, американцы могут гордиться тем, чего удалось добиться в Сирии.

В рамках своего выступления в институте Бейкера в Хьюстоне Помпео затронул тему нахождения войск США в Сирии. По его словам, цели Вашингтона были достигнуты.

«Мы обеспечивали воздушное прикрытие операций, и это стало важным элементом, обеспечившим успех операции. Америка должна гордиться тем, чего мы там добились», — заявил глава Госдепа.

При этом Помпео добавил, что угрозы безопасности Соединенным Штатам не возникает даже после вывода американских военных с севера Сирии.

«У нас есть крупный контингент в Ираке. У нас все еще есть значительные силы в Сирии», — подчеркнул госсекретарь США.

После начала военной операции Турции «Источник мира», направленной против курдских террористов, США объявили о выводе своих войск с севера Сирии. Однако вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения. Более того, глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США готовы применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

В минувшую среду Президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме объявил, что США оставили военных в Сирии «только ради нефти».

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии. В оборонном ведомстве назвали действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей международным государственным бандитизмом. Как сообщала «Газета.ру», доходы США с этого «бизнеса» превышают 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.