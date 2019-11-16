Порноактриса обвинила Богдана Титомира в избиении и попытке изнасилования

Москва, 16 ноября. Порноактриса обвинила звезду 1990-х Богдана Титомира в попытке изнасилования.

В ходе телевизионной программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова обвинила певца Богдана Титомира в попытке изнасилования.

Согласно версии 25-летней девушки, бывший участник группы «Кар-Мэн» домогался ее в квартире у общих знакомых. После отказа в близости Богдан Титомир начал рвать на ней одежду, нанес удар ногой в живот, а затем избил.

«Мне уже поступали угрозы, мне страшно, и я не могу находиться в Москве», — заявила Дорошенкова в эфире телепрограммы, отметив, что после произошедшего инцидента она была вынуждена скрываться от «сумасшедшего деда» в Сочи.

Богдан Титомир все обвинения в свой адрес отрицал, и рассказал, что познакомился с порноактрисой три года назад.

«Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время перечпокал не одну порнозвезду. Тогда мне было это достаточно интересно», – поделился подробностями из личной жизни популярный в 1990-е исполнитель.

В конце телевизионной программы музыканту было предложено пройти проверку на детекторе лжи. Результат зафиксировал, что у Богдана Титомира и Ангелины Дорошенковой и правда произошел конфликт, тем не менее факта избиения и попытки изнасилования детектор не выявил.

Богдан Титомир, известный своим эксцентричным поведением, обрел популярность в конце 1980-х годов благодаря участию в музыкальном дуэте «Кар-Мэн» вместе с Сергеем Лемохом. В начале 1990-х годов он начал заниматься сольной карьерой, и стал одним из первых российских хип-хоп исполнителей.

Напомним, что из недавних инцидентов, связанных с домогательствами получил широкую огласку скандал, произошедший в Санкт-Петербурге с профессором политологии РГПУ имени Герцена и депутатом местного Законодательного Собрания Борисом Вишневским. Профессор оказался в центре сексуального скандала после письма бывшей студентки РГПУ имени Герцена по имени Кристина в редакцию Nation News. Согласно словам пострадавшей девушки, депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» домогался до студентов и избегал ответственности благодаря статусу депутата.

Затем в редакцию ФАН обратилась еще одна жертва харассмента со стороны Вишневского — Алина. Она заявила, что парламентарий, приобняв и поглаживая коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.