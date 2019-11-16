В Госдуме ответили на заявление Помпео по Крыму и Голанским высотам

Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил международное право для США с придверным ковриком, о который вытирают ноги. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о различиях в непризнании Крыма российским и Голанских высот израильскими.

В пятницу Помпео ответил на вопрос о том, как поддержка Белого дома аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением «российской аннексии» на Украине. По словам госсекретаря, все дело в разных «фактических обстоятельствах». При чем о каких именно обстоятельствах он говорил, Помпео не уточнил.

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов — абсолютно легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие, и Вашингтон «благословил» это мероприятие. А в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит это «аннексия», «агрессия» и «репрессия», — заявил Бальбек в интервью РИА Новости.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал спорную территорию Голанских высот израильской, сообщала «Газета.ру». При этом не стоит забывать, что израильские войска захватили большую часть Голанских высот в ходе шестидневной войны против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира в 1967 году. Аннексия Голанских высот неоднократно осуждалась международным сообществом. В ООН данную территорию считают оккупированной Израилем.

Крым же вошел в состав России по итогам демократического референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом.

Волеизъявление крымчан до сих пор не признают Украина, США и их союзники. Воссоединение полуострова с Россией послужило предлогом для введения против России нескольких пакетов санкций, которые неоднократно продлевались и расширялись.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, комментируя заявление Помпео в беседе с RT, подчеркнул, что «двойные стандарты — очень часто используемая американская тактика в международных отношениях».