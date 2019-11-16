Помпео оценил слова Макрона про «смерть мозга» НАТО

Вашингтон, 16 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО в том числе по вине США. По словам главы Госдепартамента, не бывает такого, чтобы «внутри альянса были идеальные отношения».

В рамках своего выступления в институте Бейкера в Хьюстоне Помпео обратил внимание на заявление Макрона. Госсекретарь США напомнил, что у союзников по НАТО и раньше возникали разногласия.

«Это не что-то новое и свежее… Нации, которые входят в НАТО, имеют разные интересы, (бывают) разные времена. Мы видим, что делает Турция в последние недели, союзник по НАТО. Такого никогда не было, чтобы внутри альянса были идеальные отношения», — заявил Помпео.

Глава Госдепа отметил, что главным является то, чтобы все члены альянса могли участвовать в решении общих задач на том уровне, который позволит НАТО «оставаться успешным».

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что координация внутри Североатлантического альянса утрачена, и это говорит о «смерти мозга» НАТО. По словам президента Франции, прокомментировавшего таким образом отношения между Турцией и США, Вашингтон все больше отворачивается от Европы.

Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

Слова французского президента вызвали волну критики среди представителей альянса. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского коллеги. По его словам, высказывание Макрона весьма обеспокоило и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что заявление Макрона вызвали беспокойство европейского сообщества. Маас пояснил, что он поддерживает идею сохранения сильной и суверенной Европы, но в союзе с НАТО, а не в качестве альтернативы альянсу, сообщали «Известия».

Несогласие с оценками Макрона о «смерти мозга» НАТО также высказали канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг.