США спонсируют мировую криминальную экономику за счет воровства нефти у Сирии

Москва, 16 ноября. Политолог объяснил корыстный интерес Вашингтона в контрабанде сирийской нефти. Эксперт подчеркивает, что кража США нефти в САР является черной, криминальной экономикой.

С начала Турцией военной операции «Источник мира на севере Сирии, направленной против курдских террористов, США объявили о выводе своих войск из страны. Однако вскоре было объявлено, что американские военные остаются в САР под предлогом «охраны» нефтяных месторождений. При этом Пентагон угрожал боевыми действиями в случае покушения кого-либо на сирийские ресурсы.

В интервью iReactor доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев подчеркнул, что международное сообщество должно указать Вашингтону на его место.

«Главная цель сейчас у США — максимальная выкачка нефти и удерживание под своим контролем. Как можно больше выкачать и вывозить. Даже не вывозить, ведь они тут же отправляют их ресурсы на продажу в другие страны» — заявил политолог.

Перенджиев обращает внимание, что в краже сирийских ресурсов задействованы не только представители США. Поступала информация об участии израильских бизнесменов.

«Надо понимать, что это все неофициальная экономика, это теневая экономика. И не просто теневая или беловоротничковая, а непосредственно черная экономика, исключительно криминальная», — заявил он.

По мнению Перенджиева, криминальная экономика сегодня является фундаментом стабилизации мировой модели, основанной на долларе. Можно сделать вывод, что стратегия США направлена на удержание доллара, путем поддержки криминальных теневых экономических проектов в мире, в частности, в Сирии.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

Минобороны РФ ранее предоставило доказательства того, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных, сообщала «Газета.ру». Доходы США с этого «бизнеса» превышают 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.