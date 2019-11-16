Суд арестовал экстрадированного в США россиянина Буркова

Вашингтон, 16 ноября. Американский суд постановил арестовать до суда россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в хакерстве.

Алексею Буркову грозит 80 лет лишения свободы по пяти преступным эпизодам, которые связаны с киберпреступлениями. Обвинение считает, что гражданин РФ нанес материального ущерба более чем в 20 миллионов долларов. По словам судьи Джона Андерсона, характер дела, факт экстрадиции из Израиля, отсутствие родственников на территории Соединенных Штатов Америки и их наличие за рубежом не дают никаких предпосылок, которые бы могли позволить Буркова под залог до начала процесса. Андерсон подчеркнул, что в деле россиянина имеется «серьезная доказательная база».

«Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, в случае изменения условий. Вы остаётесь под стражей», – приводит слова судьи RT.

На заседании присутствовали российские дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне, а также назначенный судом адвокат. Ранее российское посольство в Вашингтоне направляло в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова на территорию Соединенных Штатов Америки.

Алексей Бурков был задержан на территории Израиля в 2015 году и экстрадирован по запросу Вашингтона в США на этой неделе. В МИД Российской Федерации заявили, что решение израильской стороны вызывает «крайнее сожаление, и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».

Согласно материалам суда, россиянин якобы руководил сайтом, который занимался продажей номеров дебетовых и кредитных банковских карт. По мнению следствия, эти данные банковских счетов он получал путем взлома компьютеров, большинство из которых, принадлежали гражданам США.