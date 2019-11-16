Высказывание Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Москва, 16 ноября. Прокуратура Москвы займется проверкой интервью известной телеведущей Ксении Собчак, которое она дала украинской радиостанции, на наличие признаков экстремизма. Как пишут «Известия», информация об этом появилась на сайте Партии ветеранов России, которая и направила запрос в прокуратуру.

«Материалы дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистической экспертизы», — написано в сообщении партии.

Обращение в прокуратуру было инициативой главы Партии ветеранов России Ильдара Резяпова. По его мнению, сказанное Собчак является экстремизмом.

Речь идет о словах в интервью, которое Ксения Собчак дала в начале сентября 2019 года бежавшему на Украину журналисту Евгению Киселеву в программе «Личный код». На вопрос о принадлежности Крыма, журналистка и неудавшийся политик ответила, что полуостров необходимо вернуть Украине, но на данный момент это не представляется возможным.

«Этот вариант был бы самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — ответила Собчак на вопрос о принадлежности Крыма.

В интервью Ксения Собчак говорила о братстве россиян и украинцев, а также о необходимости «найти какой-то позитивный выход» из сложившейся конфликтной ситуации.

Полуостров Крым стал частью Российской Федерации по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Подавляющее число жителей высказались за включение их региона в состав России. Тем не менее, киевские власти не признали результаты голосования, несмотря на все соблюдения международных норм. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности полуострова Крым закрыт навсегда.