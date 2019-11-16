Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голанских высот

Вашингтон, 16 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил некими «фактическими обстоятельствами» разницу в непризнании Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Во время выступления Помпео в Хьюстоне журналисты поинтересовались у главы Госдепартамента, как поддержка Вашингтоном аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением «российской аннексии» на Украине.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — ответил Помпео.

При этом госсекретарь добавил, что в мире есть много «спорных мест» и «у каждого есть свои фактические обстоятельства». Однако Помпео не стал объяснять, о каких конкретно «фактических обстоятельства» он говорит применительно к Крыму и Голанским высотам.

Напомним, израильские войска захватили большую часть Голанских высот в ходе шестидневной войны против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. Активная фаза противостояния пришлась на период с 5 по 10 июня 1967 года. В марте этого года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал спорную территорию Голанских высот израильской.

Аннексия Голанских высот неоднократно осуждалась международным сообществом. В ООН эту территорию именуют «оккупированными сирийскими Голанами». Тем не менее, Соединенные Штаты считают Голаны частью Израиля.

В июне власти Израиля провели на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием «Рамат-Трамп» на месте, где будет построен поселок в честь президента США. Это стало своеобразной формой благодарности Вашингтону за его позицию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.

Украина, Соединенные Штаты и их союзники не приняли решение крымчан и ввели санкции в отношении Москвы.