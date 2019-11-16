Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Москва, 16 ноября. Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передают РИА Новости.

Представительница актера Кира Железняк ранее сообщила, что 75-летняя женщина пропала 14 ноября во время прогулки с сиделкой и с собакой. Как пишет «Газета.ру», помощница актрисы отвлеклась на собаку возле дома на Зоологической улице, и в это время мать Александра Носика исчезла. Мария Стерникова не имела при себе мобильного телефона и страдает болезнью Альцгеймера. Спустя некоторое время, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимир Качур заявил, что в одной из больниц была обнаружена женщина, которая подходила под описание Стерниковой.

«Да это Мария Александровна, ее опознала сиделка и забрала домой. Александр был не в Москве, он не успел доехать. Хочется сказать огромное спасибо волонтерам движения «Лиза Алерт»», – поблагодарила за поиск актрисы Кира Железняк.

Мария Стрельникова с 1975 по 2005 год работала в Малом театре. Широкое признание актрисе принесли главные роли в картинах «Нежность» и «Мимо окон идут поезда». Артистка также известна по своим ролям в фильмах «Спеши строить дом», «Всем - спасибо!», «Мальчик со шпагой», а также «Гостья из будущего». С 1971 и по 1980 год Стерникова была замужем за актером Валерием Носиком, известного по ролям в картинах «Сапоги всмятку», «Горизонт», «Шура и Просвирняк». В 1971 году в их семье родился сын Александр, который продолжил родительскую стезю. Александр Носик известен по телесериалам «Каменская», «Марш Турецкого», «Спецназ» и «Возвращение Мухтара».