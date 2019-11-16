Российские дипломаты и представитель Британии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 16 ноября. Спецпредставитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провели в пятницу, 15 ноября, консультации с советником премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника британского премьера по национальной безопасности Дэвидом Куори, заявили в МИД Российской Федерации.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по комплексу сирийской проблематики и ближневосточным сюжетам, входящим в повестку дня СБ ООН​​​. Была подробно рассмотрена ситуация «на земле» в Сирии, прежде всего на северо-востоке страны и в Идлибской зоне деэскалации. Собеседники обсудили положение дел в процессе политического урегулирования в свете запуска сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также задачи оказания комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории страны», – гласит сообщение Министерства иностранных дел РФ.

15 ноября, во время визита в Москву Дэвид Куори также провел встречу со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым, сообщают РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2017 году, при активной поддержке российской стороны было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии и Ирака. Тем не менее, в отдельных районах Сирии до сих пор продолжается зачистка территории от радикальных боевиков. На данный момент в политической повестке Сирии и оказывающих ей стран стоит план политического урегулирования конфликта, восстановление инфраструктуры и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.