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Американские пограничники ранили россиянина на границе США и Мексики

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Американские пограничники ранили россиянина на границе США и Мексики

Вашингтон, 15 ноября. Американский пограничник в Аризоне ранил гражданина РФ при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой, сообщает пресс-служба Погранично-таможенной службы США.

По данным пограничной службы, инцидент произошел в четверг около семи часов вечера. Агент пограничной службы обратил внимание на мужчину, которого заподозрили в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилла, штат Аризона. Когда агент попытался арестовать россиянина, тот оказал сопротивление, пограничник в ответ произвел выстрел из огнестрельного оружия. 

Пострадавший россиянин был доставлен на вертолете в районную больницу Феникса. Уточняется, что его травмы не опасны для жизни. Сейчас расследованием инцидента занимается ФБР и собственная безопасность пограничной службы. 

Отметим, в сообщении пресс-службы ведомства не уточняется, с какой именно стороны гражданин РФ пытался пересечь границу.

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