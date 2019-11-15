Востоковед рассказал, как США прикрываются курдами для воровства нефти Сирии

Москва, 15 ноября. США используют курдских боевиков в Сирии в своих целях: для «защиты» нефтяных месторождений и последующего воровства сирийский ресурсов, заявил востоковед Александр Вавилов.

Республиканец Джим Риш, комментируя готовность Турции принять решение по покупке российских ракетных комплексов С400, заявил, что «если вопрос действительно будет решен», то Вашингтон может изменить позицию по поводу санкций в отношении Турции. Санкции в отношении Анкары разрабатывали сенатор-демократ Крис Ван Холен и республиканец Линдси Грэм. Разрабатываемый документ также предусматривает введение санкций против Турции из-за операции на северо-востоке Сирии «Источник мира», направленной против курдских террористов.

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов в интервью «Политике сегодня» выразил мнение, что конфликт между США и его партнером по НАТО из-за курдских боевиков объясняет нефтяными интересами Штатов в Сирии.

«Курдов США используют в своих целях для, того чтобы добиться своих геополитических устремлений, которые сейчас явно всплыли на поверхность, когда они решили остаться, чтобы защищать нефтегазовые месторождения. Курды для них прикрытие и те силы, которые будут защищать американских военных, специалистов и так далее», — заявил эксперт.

Ранее президент САР Башар Асад в интервью RT обращал внимание на тот факт, что Штаты всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».

«Естественно, [деятельность США] это желание погреть руки на чужих богатствах», — согласен с заявление Асада востоковед.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

Минобороны РФ предоставило доказательства того, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных, сообщала «Газета.ру». Доходы США с этого «бизнеса» превышают 30 миллионов долларов ежемесячно.

Текущий план министерства обороны США гласит, что до тысячи американских солдат останутся на территории Сирии, где при помощи современного оружия они будут оказывать прямую военную поддержку курдским вооруженным формированиям. Также военному контингенту США будут помогать наемники из небезызвестной ЧВК Blackwater, которые уже выполняли поручения Соединенных Штатов в рамках предыдущих военных кампаний в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.