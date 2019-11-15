Стас Пьеха впервые откровенно рассказал о разводе и сыне

Москва, 15 ноября. Российский певец Стас Пьеха, скрывающий информацию о своей личной жизни, решился рассказать подробности о своем сыне и распавшемся браке.

Певец тщательно скрывал от публики, что женился. Его избранница Наталья Горчакова родила сына, но семейная жизнь не сложилась.

«Они жили тогда в Испании. Я жил тогда в Москве, работал, беспредельствовал, разносил свою жизнь в хлам. Потом приехала Наташа, все это увидела, у нее это «не смонтировалось». Ну и стало понятно, что дальше ничего», — поделился знаменитость в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

В настоящий момент сын музыканта живет вместе с мамой в Петербурге. Пьеха рассказал, что хотел бы перевезти экс-супругу и наследника в столицу, чтобы быть поближе к ребенку. Музыкант не хочет повторять ошибок своих родственников и настаивает. Отец Пьехи в его воспитании участия не принимал.

Отметим, ранее Пьеха рассказал о своем пристрастии к наркотикам, которое возникло у него еще в подростковом возрасте. Говоря о причинах пагубного пристрастия, Пьеха сообщил, что в молодости был предоставлен сам себе из-за постоянных гастролей звездных матери и бабушки.

Уже несколько лет, по словам музыканта, он находится «в завязке»: за это время не выпил ни капли алкоголя, а с наркотиками завязал еще раньше. При этом певец объяснил, что от зависимости все равно избавиться не удастся, поскольку бывших наркоманов не бывает.

Кроме того, певец рассказал, что на волне употребления запрещенных препаратов в 34 года у него случился микроинфаркт. Как сообщала «Газета.ру», в тот день он находился на гастролях. Та история, согласно артисту, дала ему понять, что корень проблем скрыт в его зависимости.