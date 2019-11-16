В ДНР оценили перспективы новой «нормандской» встречи

Встреча в нормандском формате, запланированная на 9 декабря 2019 года, скорее всего не принесет существенных результатов, рассказал Федеральному агентству новостей общественный и политический деятель Донецкой народной республики, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, позывной Скиф. В то же время, по его словам, Минские соглашения, став ловушкой для Украины, дают народным республикам Новороссии возможность выиграть время.

«Потуги по разведению все же дали результат, — констатировал он. — Поставленное условие – добиться разведения живой силы, техники и вооружений хотя бы на реперных участках, Золотом и Петровском, – формально выполнено. И, при условии заинтересованности сторон, а насколько я знаю, и российская сторона проявляла заинтересованность во встрече с Зеленским, я думаю, что все удовлетворятся этим промежуточным – то есть, частичным разведением».

По мнению собеседника ФАН, несмотря на то, что, как заявил президент РФ Владимир Путин, под настоящим разведением нужно понимать отвод сил по всей линии фронта. Эта первая «проба пера» стала выполненным условием для того, чтобы встреча «нормандской четверки» состоялась, отметил Ходаковский.

«В принципе, никаких прорывных результатов эта встреча не принесет, — подчеркнул он. — Все сохранится в таком же формате, в каком существует на данный момент. «Статус кво», который сложился на сегодняшний день, останется неизменным еще длительное время. Потому что даже попытка развести силы и воздействовать на украинских националистов показали, что эти процессы будут для Зеленского очень непростыми. Соответственно, он не может выходить на диалог с Путиным с какими бы то ни было гарантиями. В лучшем случае он проиллюстрирует сложность своего положения и невозможность реализовывать свои политически задачи в том формате, который от него ждут».

По мнению Скифа, в структуре украинской власти есть внутренние противоречия, есть скрытые и явные противники, которые саботируют выполнение приказов и распоряжения президента.

«При этом основная задача Зеленского – сделать то, чего он до сих пор не сделал: в присутствии лидеров европейских государств, традиционно принимающих участие в нормандском формате, произнести фразу, которая бы подтверждала его приверженность курсу Минских соглашений, — уверен собеседник ФАН. — До сих пор он так и не высказал четко свою позицию по этому поводу. Наоборот, его аппарат, его команда делают противоречивые заявления, на которые не обращает внимания даже президент России. Это говорит о том, что единой позиции относительно Минска у команды Зеленского на сегодняшний день нет. Зеленский играл на повышение ставок, и через своих доверенных лиц, в частности — через министра иностранных дел, который не воспринимается отдельно от него, делал заявления, которые говорили о том, что Украина даже рассматривает возможность выхода из Минского процесса».

По словам Ходаковского, это делалось для того, чтобы поднять ставки перед нормандской встречей, показать, что Украина тоже, дескать, готова на некие радикальные шаги, и при этом в ходе диалога постараться добиться изменений со стороны России, как одного из основных частников процесса, а также уступок в плане параметров Минска.

«Эти параметры прописаны на сегодняшний день достаточно жестко, и в той последовательности и в том качестве, в котором они прописаны, они реализовываться не могут, — обращает внимание основатель «Востока». — Изменения в политической ситуации на сегодняшний день не позволяют Зеленскому реализовать те пункты, под которыми подписывался Порошенко. Потому что сам же Порошенко и будет препятствовать реализации этих параграфов в ходе каденции Зеленского – это обусловлено их политическим противостоянием».

Все это, по мнению собеседника ФАН, Зеленский будет должен выложить перед нормандской четверкой, а те в свою очередь, будут должны добиться его железных гарантий.

«До сих пор все наши отказы от уступок Украине базировались на том, что есть прописанная формула, которая предусматривает четкую последовательность выполнения тех или иных шагов, которые требуются от Украины, — напомнил Ходаковский. — Если же Зеленский подтвердит свою готовность следовать минским параграфам, то в таком случае прежде всего у России и у нас появятся достаточно жесткие основания не поддаваться ни на какие инсинуации со стороны Украины, а требовать от нее жесткого и последовательного выполнения того, было подписано еще Порошенко».

Собеседник ФАН объяснил, что несмотря на то, что Минск и становится зачастую в республиках объектом критики, он выполняет роль конструкции, которая позволяла ДНР и ЛНР сохранять имеющееся на сегодняшний день положение.

«Да, мы достигли только частичного мира с Украиной, — констатировал он. — Нет ожесточенных боевых действий. Чаще всего применяются вооружения небольшого калибра, хотя, конечно, нарушения со стороны Украины не редки. Но, тем не менее, активная фаза боевых действий на сегодняшний день приостановлена».

При этом, в силу того, что Киев не выполняет первые пункты подписанных договоренностей, их первые пункты, эти соглашения стали для Украины своего рода уловкой, которая выручает ДНР и ЛНР уже практически на протяжении пяти лет.

«Минск выступает в роли западни, в которую попала Украина, — подчеркнул Ходаковский. — И если Зеленский сейчас подпишется под продолжением всей этой истории, то Украина продолжит находиться в этом положении. Минск – это выход для нас, позволяющий нам сохранять то состояние, в котором находимся, хотя оно нас во многом не устраивает. Благодаря невыполнению Украиной Минских соглашений мы можем себя чувствовать вполне спокойно в плане возможной реинтеграции в ее состав. Это позволяет нам выиграть время. С течением времени на Украине могут произойти какие-то процессы, наступить какие-то, которые в принципе обессмыслят даже сам Минск как таковой – ситуация там на сегодняшний день не стабильна».

Напомним, что гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

В результате продолжающегося уже шестой год конфликта, с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали более 30 тысяч человек.