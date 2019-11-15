РФ действует грамотно, призвав США к ответу в ООН за кражу у Сирии нефти руками курдов — эксперт

Вашингтон, 15 ноября. Действия США на территории Сирии, связанные с привлечением курдских вооруженных группировок для захвата нефтегазовых месторождений, являются откровенным грабежом национальных природных ресурсов, передает ФБА «Экономика сегодня». Президент АНО «Центр исследований и развития Евразийства», член молодежной ассамблеи Совета Безопасности ООН от РФ Юрий Самонкин называет позитивным моментом вынесение российской стороной этой проблемы на уровень Совбеза ООН.

На заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации Дмитрий Полянский сделал заявление, что США обязана вернуть Сирии ее нефтегазовые месторождения. Он утверждает, что сирийская нефть принадлежит не Америке, а сирийским гражданам, в глазах которых действия Соединенных Штатов «выглядят разбоем и грабежом», сообщает «Газета.ру».

Полянский считает, что Сирийская Арабская Республика должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону стоят такие важные для американцев ресурсы, как нефть и газ. Возвращение нефтегазовых месторождений легитимным и официальным властям Сирии, согласно словам российского дипломата, могли бы стать реальным вкладом Вашингтона в общие усилия по гуманитарному содействию населению данного государства.

«Замечательно, что данная проблематика по инициативе России вынесена на уровень обсуждения в Совете безопасности ООН. Преступные действия американцев в Сирии, привлекающих курдов для приватизации нефтегазовых месторождений, являются фактом откровенного грабежа сирийских природных ресурсов. Как известно, стратегия по Сирии была четко прописана в документах стран астанинского формата, согласно которой после окончания боевых действий в стране должно было начаться мирное урегулирование. Такая стратегия предполагает не только политическое восстановление системы через государственное управление, но и экономические меры. Деньги от продажи сирийской нефти могли бы пойти на благо стабилизации внутриэкономической обстановки. Но для США Сирия – геополитический и экономический конкурент, поэтому они не заинтересованы в восстановлении сирийского государства. Этим и были вызваны жесткие радикальные меры Вашингтона, выбравшего в Сирии путь грабежа и дестабилизации», – утверждает Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Роль курдских вооруженных формирований в грабеже и контрабанде нефти

Цена одного барреля контрабандной нефти из Сирии составляет 38 долларов, а ежемесячный доход американских структур от такого «предпринимательства» превышает 30 миллионов долларов. Эти цифры приводит Министерство Обороны РФ, подкрепляя утверждение спутниковыми снимками, на которых отчетливо видно скопление техники в провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточено почти 90% сирийской нефти.

Часть денег, которые Штаты получают от контрабанды сирийской нефти потом обратно возвращаются в Сирию. Но не в гуманитарных целях, а в форме вооружения для разномастных террористических формирований. Пользу от этой схемы извлекают и курдские формирования боевиков, которые уже давно сидят на контрабанде нефти. Это объясняет то, почему курдские группировки препятствуют переходу территорий с нефтяными запасами под правительственный контроль Сирии. В этом им способствуют американцы.

Текущий план министерства обороны США гласит, что до тысячи американских солдат останутся на территории Сирии, где при помощи современного оружия они будут оказывать прямую военную поддержку курдским вооруженным формированиям. Также военному контингенту США будут помогать наемники из небезызвестной ЧВК Blackwater, которые уже выполняли поручения Соединенных Штатов в рамках предыдущих военных кампаний в Сирии и Ираке, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Американцы не хотят уходить из Сирии и под любым предлогом стремятся получить моральную и материальную компенсацию за то, что их геополитическая стратегия в регионе обернулась крахом. Естественно, со стороны Москвы звучат достаточно адекватные требования, мы в некоторой степени показываем США, как сохранить лицо и имидж. Если США примут нашу резолюцию по нефтяному вопросу, то в Сирии в короткие сроки начнет налаживаться гуманитарная ситуация. Мы же со своей стороны оказываем жест доброй воли, демонстрируя заинтересованность в стабилизации ситуации в Сирии и готовность работать со многими странами мира. Но в целом слабо верится в то, что американцы окончательно уйдут и отдадут нефтяные вышки законной власти. В любом случае РФ здесь действует очень грамотно и профессионально, оказывая давление на США и призывая их к соблюдению международных норм и законов», – делится комментарием Юрий Самонкин.

Законный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад уже заявлял, что американские военнослужащие воруют у Сирии нефть, и Дамаск будет требовать за нее компенсацию. Асад сравнил Соединенные Штаты с нацистским режимом, который нацелен на чужую нефть, что согласно его мнению, естественное дело для американской политической системы, где глава государства – всего лишь «исполнительный директор компании». За президентом США стоит совет директоров из крупнейших американских корпораций: нефтяники, производители оружия, банки и всевозможные лобби. В качестве отличительных черт приоритетов Вашингтона Башар Асад выделяет экспансию, завоевания, подрыв интересов других государств, попирание международного права и гуманитарных основ.