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Зеленский подписал закон, позволяющий выделить ГТС из «Нафтогаза»

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Зеленский подписал закон, позволяющий выделить ГТС из «Нафтогаза»

Киев, 15 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить создание независимого оператора ГТС путем его выделения из «Нафтогаза». Об этом сообщила замруководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

На своей странице в Facebook Ковалив объяснила, что подписанный президентом закон «обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством».

Она добавила, что таким образом Украина «уверенно движется» интеграции с Евросоюзом и «демонстрирует готовность» к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Закон также позволит подписать контракт на транзит газа с российским «Газпромом» по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.

Зеленский подписал закон, позволяющий выделить ГТС из «Нафтогаза»

Срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Киеву, который сейчас, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме, платит на 25% больше. Еще недавно, 14 ноября, об этом вновь говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что РФ готова работать с Украиной как по транзиту, так и по поставкам газа по ценам ниже «реверсных».

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ для Украины на 20–25% скидкой, «это нормальная цена». Свое мнение он объясняет тем, что «газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу».

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