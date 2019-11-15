Боевики в Сирии обстреляли 19 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 15 ноября. Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики открыли огонь по 19 населенным пунктам провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

На территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Алеппо, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Джубб-эль-Мгара, Мамухия, Сафсафа провинции Латакия; Хуайз провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Тамана, Ум-эр-Рджим, Хабит, Зайтуна, Эль-Васита, Телль-Кальбе, Мука, Телль-эт-Турки провинции Идлиб.

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб в районе поселков Кафр-Рума и Хиш работают самолеты ВКС РФ, российская авиация нанесла удар по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» также в районе деревни Хазарин. В приграничной с провинцией Хама зонах сирийская армия обменялась ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозицией у поселка Аль-Хава. В долине Аль-Габ также отмечаются интенсивные обстрелы со стороны радикалов. Десятки ракетных ударов были нанесены по расположениям сирийской армии в районе поселка Вабда, откуда джихадистов выбили вчера утром. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.