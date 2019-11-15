Чехова попыталась связаться с Заворотнюк

Москва, 15 ноября. Российская телеведущая Анфиса Чехова попыталась связаться со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, тяжело больна.

Чехова написала заслуженной артистке России в мессенджере сообщение.

«Я ей писала, но ничего вразумительного не услышала», — сказала 41-летняя знаменитость в эфире программы «В теме».

По словам звезды, она не стала навязываться актрисе, у которой сейчас «происходят свои процессы».

«Дай бог, чтобы все было хорошо», — добавила ведущая.

Пресса обратила внимание, что Анастасия Заворотнюк все реже стала появляться на мероприятиях, а потом и вовсе исчезла. Летом в СМИ просочилась информация, что у «няни Вики» диагностировали рак мозга на последней стадии. Знакомые и коллеги артистки подтвердили, что звезда тяжело больна, но от семьи Заворотнюк никаких внятных комментариев не последовало.

Накануне участник шоу «Ледниковый период» сообщил, что популярная актриса пошла на поправку. По его словам, в данный момент ничего ее жизни не угрожает. Решающую роль в выздоровлении телезвезды сыграл вовремя поставленный диагноз, а также помощь высококлассных врачей и прием дорогостоящих лекарств, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что прибыль от продажи билетов на шоу фигуристки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Москве, в котором принимает участие муж актрисы Петр Чернышев, пошли на лечение звезды.