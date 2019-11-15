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Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

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Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 15 ноября. В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Сирии Алеппо и Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. 

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Мушрафет-Самран, Айн-Иса — Эр-Рахьят, Аджами — Бозгекли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек — Дейла — Кара-Мания в провинции Хасека. 

Кроме того, силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром «Квайрес» — аэродром «Метрас».

Напомним, ранее Минобороны РФ приняло решение усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Боевые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью.

В пятницу вертолеты ВКС РФ прибыли в аэропорт сирийского города Камышлы в провинции Хасака для осуществления патрулирования вместе с турецкими военными. Отметим, аэропорт Камышлы защищен российскими самоходными зенитными комплексами «Панцирь».

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, передавала «Газета.ру». Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

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