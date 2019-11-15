Медведев рассказал, что в детстве пел в хоре

Санкт-Петербург, 15 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что в детстве пел в хоре, но «вовремя ушел». Об этом он рассказал на встрече с деятелями культуры и искусства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в ходе встречи с главой Кабмина отметил, что хоровое пение сейчас не пользуется такой популярность, как раньше. Он предложил сделать хоровое пение обязательным предметов в школе.
Гергиев напомнил, что в его детстве и юности все дети «пели в хорах и как еще!»
«Также как занимались математикой и алгеброй, мы пели в хорах. Я думаю, многие из присутствующих здесь это помнят», — сказал художественный руководитель Мариинки.
«Я тоже пел, но вовремя ушел, слава богу», — с улыбкой сказал глава российского правительства.
Гергиев, в свою очередь, отметил, что Медведев хоть какое-то время пел, и это, по его словам, «сказалось в хорошем смысле, а не в плохом».
В ответ российский премьер посмеялся и выразил надежду, что пение в хоре действительно сказалось на нем положительно.