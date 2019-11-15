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Медведев рассказал, что в детстве пел в хоре

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Медведев рассказал, что в детстве пел в хоре

Санкт-Петербург, 15 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что в детстве пел в хоре, но «вовремя ушел». Об этом он рассказал на встрече с деятелями культуры и искусства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в ходе встречи с главой Кабмина отметил, что хоровое пение сейчас не пользуется такой популярность, как раньше. Он предложил сделать хоровое пение обязательным предметов в школе.

Гергиев напомнил, что в его детстве и юности все дети «пели в хорах и как еще!»

«Также как занимались математикой и алгеброй, мы пели в хорах. Я думаю, многие из присутствующих здесь это помнят», — сказал художественный руководитель Мариинки.

Медведев рассказал, что в детстве пел в хоре

«Я тоже пел, но вовремя ушел, слава богу», — с улыбкой сказал глава российского правительства.

Гергиев, в свою очередь, отметил, что Медведев хоть какое-то время пел, и это, по его словам, «сказалось в хорошем смысле, а не в плохом».

В ответ российский премьер посмеялся и выразил надежду, что пение в хоре действительно сказалось на нем положительно.

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