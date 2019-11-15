Трамп назвал «двойными стандартами» решение суда по своему советнику Стоуну

Вашингтон, 15 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, который являлся советником Трампа во время избирательной кампании 2016 года, по всем семи выдвинутым пунктам обвинения, передает ТАСС.

«Теперь они обвинили во лжи Роджера Стоуна и хотят заключить его в тюрьму на долгие годы. Но что же насчет нечестной Хиллари Клинтон и Джеймса Коми (бывший глава ФБР . — Прим. ФАН), нечестного Адама Шиффа (глава специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, один из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа. — Прим. ФАН) и даже (спецпрокурора США Роберта. — Прим. ФАН) Мюллера? Разве они не лгали? Двойные стандарты, каких никогда не было в истории нашей страны?» — выражает негодование в своем Twitter Дональд Трамп.

Напомним, что Роджер Стоун обвиняется в даче ложных показаний конгрессу, которые он давал, будучи под присягой, а также в дальнейшем воспрепятствовании ходу расследования. Суд присяжных согласился с обвинением, что Стоун не предоставлял достоверной информации комитету палаты представителей по разведке, чтобы скрыть «неприглядную правду» о своих контактах с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что советник Трампа собирался получить у данного интернет-ресурса компромат на Демократическую Партию США, чтобы использовать его в ходе предвыборной кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Помимо этого, Стоун был обвинен в попытке блокирования показаний других свидетелей и в утаивании документов от конгресса.

Защита Роджера Стоуна признала, что подсудимый занимался «политическими махинациями», однако не нарушал закон, так как не получил никакой компрометирующей информации на демократов. В ходе судебного процесса Стоун конфликтовал с судом, и ему было запрещено оставлять комментарии в социальных сетях и взаимодействовать со СМИ.