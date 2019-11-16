Сирия, 16 ноября. Сирийская армия отразила нападение террористов «Исламского государства»1 в Хомсе. В Хасаке курдские боевики развернули контрнаступление. В Латакии «Тахрир аш-Шам» несет потери в результате операции российской авиации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укреплениям радикальных группировок на юге Идлиба и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Ракку, отразили удар радикалов в Идлибе, в Хомсе ликвидировали несколько боевиков ИГИЛ1, в Дейр-эз-Зоре, по неподтвержденным данным, потеряли одного солдата.

«Исламское государство»: в Хасаке и Дейр-эз-Зоре совершило нападения на курдских боевиков, в Хомсе потеряли несколько человек при попытке атаковать подразделение сирийской армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отстреливается от отрядов сирийской армии в Идлибе и Латакии, по неподтвержденным данным, ликвидировала несколько военнослужащих САА и «Хезболлы».

Курдские вооруженные группировки: в Хасаке выпустили из лагеря «Аль-Хол» 77 семей, потеряли из-за нападения ИГИЛ полевого командира и одного боевика, обмениваются ударами с протурецкими силами у Тель-Тамра, взяли на себя ответственность за диверсии в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: ведут огонь по укреплениям курдских радикалов и нейтрализовали десять из них на севере провинции Хасака, в Рас-аль-Айне начали строительство новой базы и проводят работы по разминированию, задержали одного из высокопоставленных членов ИГИЛ в САР.

Провинция Латакия

Утром самолеты ВКС РФ нанесли точечные удары по базам джихадистов у города Кабана. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что ВВС Сирии, в свою очередь, работали над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе гор Аль-Акрад. В результате атак САА на земле и операции ВКС РФ в Курдских горах были ликвидированы 25 членов «Тахрир аш-Шам» и их союзников из «Исламской партии Туркестана»¹. Позднее боевики открыли огонь из минометов по укреплениям армии на высотах Аль-Буркан и Аль-Даббабат.

Силы 4-й бронетанковой дивизии обменялись ударами с радикалами у горы Зувейкат. Источник отмечает, что сирийская армия пытается захватить последние пять холмов, которые дадут им стратегическое преимущество. Корреспондент Halab Today передал, что в результате обстрела со стороны боевиков были убиты несколько членов ливанского ополчения «Хезболла», поддерживающего САА.

Провинция Алеппо

САА утром обстреляла из тяжелой артиллерии укрытия и пути снабжения джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Банис, Тель-Баджар, Заммар и Джазрая.

Турецкий фонд гуманитарной помощи IHH рассказал на своей официальной странице в сети Twitter о проведенной на севере провинции Алеппо гуманитарной акции. Около двух тысяч семей, проживающих в пострадавших при боевых действиях районах городов Аль-Баб, Азаз и Джераблус и их окрестностях, получили индивидуальные пакеты с провизией.

Как сообщает портал ANF, курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна» подтвердили, что за нападениями на протурецкие отряды в районе поселков Аль-Раи и у деревни Мобата стояли они.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на подразделение сирийской армии в районе насосной станции Т-3 на востоке провинции Хомс. Как сообщает агентство Al Masdar, в результате завязалась перестрелка. ВВС Сирии предприняли боевой вылет в район, где базировали террористы, и нанесли удар с воздуха по их укрытиям, в результате чего ИГ1 понесло тяжелые потери. Отметим, что боевики могут укрываться в пустыне Бадия, а также в пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» вокруг американской военной базы «Ат-Танф», расположенной на юге провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ сообщили о нападении на сирийскую армию в районе поселка Дарнаж. Как указано на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», в результате атаки был убит один солдат. Официальные источники пока не подтвердили потерь армии.

Террористы также взяли на себя ответственность за нападение в городе Дибан, где они обстреляли контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) из пулемета. Пострадал один боевик. Двумя днями ранее «Исламское государство» обстреляло блокпост «Демократических сил» в том же районе - тогда пострадало три человека.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжается продвижение сирийской армии. Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в районе поселков Маарет ас-Сын, Аль-Бар, Аринба и Вабда, а также в предместьях города Кафр-Рума и Джиср аш-Шугур.

Согласно заявлению боевиков, в ходе атаки у Вабды они ликвидировали несколько военнослужащих САА. Ранее радикалы заявляли, что в этом же районе они смогли подбить ракетным залпом бронированный автомобиль армии, но оба заявления не были подтверждены.

Во второй половине российская авиация нанесла удар по расположениям радикалов в районе деревни Хазарин. В приграничной с провинцией Хама зонах сирийская армия обменялась ударами с джихадистами у поселка Аль-Хава и долине Аль-Габ. Десятки ракетных ударов были нанесены по расположениям армии в ответ, но информации о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

Провинция Ракка

Конвой подкрепления для 93-й бригады САА прибыл днем в район города Айн-Исса, как сообщает новостной портал Rojava Network.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкие военнослужащие задержали одного из высокопоставленных членов группировки «Исламское государство». Как стало известно в ходе допроса, ранее он принимал участие в организации крупных терактов в Европе и Турции. Подробности задержания не сообщаются. Ранее Турция заявляла, что силами ее армии и союзного ополчения были задержаны две сотни боевиков ИГИЛ, которые бежали из тюрем и лагерей «Демократических сил Сирии» (SDF), когда курды прекратили обеспечивать безопасность на своих объектах и выпустили всех заключенных.

Международная коалиция во главе с США признала гибель 11 мирных граждан в результате их ударов по местам предположительного базирования боевиков ИГИЛ на сирийской территории, как сообщает ТАСС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов. Всего коалиция проверила более 79 сообщений, но подтвердила гибель только одиннадцати мирных жителей. Штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах ее действий в Сирии и Ираке, однако цифры, которые называют США всегда ниже, чем у независимых военных аналитиков. Так, по заявлению Пентагона, с 2014 года по 2017 в Сирии и Ираке от их действий пострадало 145 мирных жителей, в то время как реальное количество жертв оценивали, как минимум, в семь сотен человек.

Провинция Хасака

Курдские боевики освободили 77 семей из лагеря «Аль-Хол» после переговоров с родоплеменными старейшинами, которые поручились за членов своих племен. Семьи были вывезены из лагеря утром и будут распределены на места своего прежнего жительства, как передало агентство Deir Ezzor 24. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» по-прежнему остается самым крупным местом временного содержания беженцев и плененных террористов ИГИЛ на территориях оккупированных SDF.

САА завершила размещение своих позиций на сирийско-турецкой границе. Как сообщает агентство SANA, армия заняла полосу от города Рас-аль-Айн до Маликии в Алеппо, общая протяженность позиций составила более 200 километров.

Отвод сил курдских отрядов самообороны (КОС) на севере в рамках российско-турецкого меморандума пока не выполнен в полном объеме, но это ожидается, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». Асад подчеркнул, что сирийская армия сейчас сотрудничает с военной полицией ВС РФ для реализации меморандума в полной мере.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о взрыве в городе Камышлы. Самодельная бомба детонировала у старой железнодорожной станции на улице Антари. Взрыв причинил только незначительный материальный ущерб близлежащим зданиям.

Новостной портал Rojava Network сообщал о столкновениях между курдскими боевиками и протурецкими силами, которые произошли в районе поселка Даудия, Ариша и Касамия к северу от поселка Тель-Тамр. SDF удалось перезанять поселок Аль-Манах.

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на курдских боевиков в городе Хасака. Как сообщает агентство Alk Habour 21, террористы совершили нападение в центре города и застрелили из пистолетов с глушителями одного боевика «Демократических сил Сирии», а также полевого командира.

Армия Турции приступила к строительству военной базы в городе Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, как сообщает портал Riataza. Союзное ополчением продолжает работы по в зоне операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат, как указывает агентство Anadolu. Так как при отступлении курды намерено бросали свои склады и оставляли мины-ловушки на обочинах дорог и в жилых кварталах, ополченцы до сих пор прочесывают окрестности с металлоискателями.

1 Организация запрещена на территории РФ.